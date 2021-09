Seit Anfang des Jahres läuft mit dem Projekt „Traumschaukel“ ein bemerkenswertes und in seiner Art einzigartiges Projekt. Das Ziel dahinter: Kindern im Rollstuhl die sinnliche Erfahrung des Schaukelns zu ermöglichen. Mit der Veröffentlichung eines eigens für das Projekt komponierten Songs wurde auch eine Spendenkampagne gestartet. Eine Rollstuhlschaukel ist speziell für die Bedürfnisse von Menschen im Rollstuhl konzipiert, die aufgrund ihrer Behinderung nicht oder kaum an den Angeboten konventioneller Spielgeräte teilnehmen können. Für die Errichtung einer hochwertigen Rollstuhlschaukel wird eine Summe von ungefähr 25.000 Euro benötigt. Eine derartige Schaukel gibt es bisher im Mostviertel nicht und in Niederösterreich überhaupt erst einmal.

Getragen von vielen engagierten Händen

Getragen wird die Aktion von Kulturstadtrat Stefan Jandl, Patrick Losbichler von der Loft Kreativagentur und Georg Trimmel vom Stadtmarketing Amstetten gemeinsam mit dem Verein „Amstetten hilft“ und zahlreichen motivierten Menschen aus der Amstettner Kunstszene und Kreativwirtschaft. Präsentiert wurde anlässlich des offiziellen Startschusses im Mai 2021 auch ein der Aktion entsprechendes, einprägsames, einfühlsames und unter die Haut gehendes Lied. „Die Buffalo Bells, Penthouse Club, PÄM und Stereo Bullets haben ein altes Volksmusik-Lied neu interpretiert und eigens für das Projekt zugeschnitten. So ist dann der Song ‚Hoch hinaus‘ entstanden“, erklärt Patrick Losbichler, selbst passionierter Musiker, die Hintergründe der Entstehung.

Benefizkonzert am 3. Oktober

Highlight wird schließlich das Benefizkonzert „Band Clash“ am Sonntag, 3. Oktober 2021, 19.30 Uhr, mit den vier Bands in der Pölz-Halle sein. „Bis dahin wollen wir die benötigte Summe von 25.000 Euro für die Rollstuhlschaukel erreichen. Dass alle Beteiligten von der Songproduktion bis hin zum ,Band-Clash‘ unentgeltlich mitwirken, freut mich besonders, der gesamte Spendenbetrag läuft 1:1 in die Rollstuhlschaukel“, so Kulturstadtrat Stefan Jandl. „Aufgebaut wird die Schaukel beim Hilde-Umdasch-Haus, das sich freundlicherweise als passender Standort zur Verfügung stellt. Die Rollstuhlschaukel ist somit öffentlich zugänglich und stellt ein tolles Angebot für alle Kinder im Rollstuhl dar.“