"Unsere E-Ladesäulen werden vermehrt genutzt“, freut sich Timo Hörlezeder, der bei den STADTwerken Amstetten für den Ausbau der Lade-Infrastruktur verantwortlich ist. „Der Ausbau geht gut voran und ist hinsichtlich der angestrebten Energiewende eine unverzichtbare Aufgabe und Herausforderung“, fährt Hörlezeder fort: „Die Zahl der E-Fahrzeuge in unserem Versorgungsgebiet steigt und jeden Monat werden es mehr.



Anhand der Förderungen für den Umstieg auf Fahrzeuge mit elektronischem Antrieb werden starke Anreize gesetzt, den Verbrennungsmotor auf den Straßen zu reduzieren. Soweit wir es beurteilen können, scheint dieses Angebot gut angenommen zu werden.“ Je mehr Fahrzeuge elektrisch betrieben werden, desto mehr Ladesäulen werden benötigt, um die Betankung jener Verkehrsteilnehmer auch sicherstellen zu können. In der Stadt Amstetten wurden so von den STADTwerken bereits zahlreiche Ladesäulen errichtet.



Die erste von dem kommunalen Versorgungsunternehmen in Betrieb genommene Ladesäule wurde vor gut einem Jahr, im August 2020, beim Parkplatz der Johann-Pölz-Halle eingeweiht. Es folgten zahlreiche Ladepunkte an stark frequentierten Örtlichkeiten wie dem Hauptplatz in Amstetten und dem Parkdeck beim Landesklinikum.

EiGene Strom-Tankkarte

Um den Amstettner Bürgerinnen und Bürgern eine möglichst unkomplizierte Betankung Ihrer E-Fahrzeuge sicherzustellen, haben die STADTwerke Amstetten in Kooperation mit der EVN eine eigene Strom-Tankkarte auf den Markt gebracht: „Unsere neue Strom-Tankkarte gilt nicht nur in Amstetten“, erklärt Timo Hörlezeder, denn „durch das Kooperationsnetzwerk können die Inhaber dieser Karte an über 7.000 Ladepunkten in ganz Österreich tanken.“



Die Infrastruktur für die alltagstaugliche Nutzung von Elektrofahrzeugen befindet sich in laufendem Ausbau und wird den örtlichen Gegebenheiten bestmöglich angepasst. Laut den STADTwerken Amstetten mehren sich nun die Anfragen von Institutionen wie Vereinen und Firmen, die sich ebenfalls für Ladestationen für E-Fahrzeuge interessieren. Ebenso werden bereits Gespräche mit Siedlungsgenossenschaften geführt, um die Integration von E-Ladestationen in den Wohnbau mit einzubringen. Außerdem werden bei den E-Ladesäulen mit zwei Mal 11 kW Ladeleistung nun leistungsstärkere Modelle mit jeweils zwei Mal 22 kW forciert, um schnelleres Laden zu ermöglichen.

Stadtwerke sind gut gerüstet

„Wir ebnen in unserem Netzgebiet heute schon den Weg in die Zukunft. Im Moment sind wir für einen sprunghaften Anstieg der E-Fahrzeuge und Betankungsbedarf in der Stadt Amstetten gut aufgestellt“, stellt Timo Hörlezeder fest: „Der Ausbau dieser flächendeckenden Infrastruktur stellt eine Notwendigkeit dar, die geschehen muss, bevor die Straßen mit diesen Fahrzeugen gefüllt sind. Zwar ist die zukünftige Bedarfsentwicklung schwer abzuschätzen, jedoch scheint der Umstieg auf nachhaltigere Mobilitätsformen angesichts der angestrebten Energiewende und den zu beobachtenden Trendentwicklungen unausweichlich.“