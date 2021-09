Versorgungssicherheit, Lebensqualität und Energiezukunft – auf diesen Säulen basiert die Unternehmensphilosophie der STADTwerke Amstetten. Wo Direktor Jürgen Hürner mit seinem 110-köpfigen Team den aktuellen Fokus sieht, erzählt er im Interview.

Herr Hürner, die STADTwerke haben ein breites Themenfeld zu bedienen. Nehmen wir die E-Mobilität. Was können sie für die Bürger der Stadt tun?



Jürgen Hürner: Die Zukunft der E-Mobilität ist entschieden worden. Das heißt, es wird einmal einen Punkt geben, wo sehr viele Elektroautos auf den Straßen sein werden. Damit wir dann den Ansturm an Ladestationen bewältigen können, müssen wir jetzt das Netz vorbereiten und die Infrastruktur schaffen.

Wie darf man sich den Netzausbau vorstellen?



Hürner: Wir haben uns angesehen, wie der Strombedarf in Amstetten im Jahr 2030 sein wird. Es kommt das Quartier A, es werden viele Wärmepumpen verbaut und es kommt eben die E-Mobilität. Da wir nur 30 Prozent der Energie für Amstetten selbst erzeugen, liegt es auf der Hand, dass wir mehr Leistung brauchen werden. Deshalb beginnen wir jetzt mit dem Bau eines Umspannwerks. Das dauert von der Projektidee bis zur Umsetzung drei bis vier Jahre, und garantiert uns die Versorgungssicherheit für die Zukunft.



Gibt es einen Plan für den Ausbau der Ladestationen?



Hürner: Grundsätzlich nutzen wir den Netzausbau gleich dazu, um verstärkte Zuleitungen zu verlegen. Dann schauen wir uns genau an, wo Bedarf besteht. Ich finde es nicht zielführend, dass jeder Parkplatz eine eigene Ladestation haben muss. Vielmehr fokussieren wir uns auf zentrale Plätze, zum Beispiel rund um Siedlungsgenossenschafts-Häuser, um dort Multistationen zu errichten. Durch entsprechende Kampagnen möchten wir von den Bürgern erfahren, ob sie deshalb kein E-Auto haben, weil sie nicht laden können oder ob sie sich eines kaufen würden, wenn eine Lademöglichkeit vorhanden wäre? Ein Augenmerk richten wir dabei auf Zweitautos mit Elektroantrieb. Bei einer Reichweite von ca. 300 Kilometern lädt der durchschnittliche Stadtverkehrsteilnehmer dieses nur alle drei Wochen auf. Das muss nicht unbedingt vor der Haustür passieren.

Macht ein Elektroauto für jeden Sinn?



Hürner: Dazu muss man wissen: Elektroautos brauchen viel mehr Energie für die Erzeugung, als vergleichbare Verbrenner-Modelle. Nachhaltig sinnvoll wird so ein Fahrzeug erst nach einer entsprechenden Nutzungsdauer – im Durchschnitt sind das etwa 80.000 Kilometer – und wenn es mit Strom aus erneuerbarer Energie geladen wird, was wir in Amstetten zu 100 Prozent anbieten.



Und wie sieht es auf der wirtschaftlichen Seite aus?



Hürner: Abgesehen von steuerlichen und versicherungstechnischen Vorteilen hängt die laufende Ersparnis davon ab, wo man auflädt. An unseren Ladesäulen spart man sich rund ein Drittel, zu Hause zwei Drittel und über Strom aus einer eigenen PV-Anlage zahlt man theoretisch im Idealfall gar nichts. Weil nun Ladesäulen wie Handymasten funktionieren – mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Tarifen, haben wir für die Amstettner – zusammen mit der EVN – eine eigene Stromtankkarte entwickelt. Die funktioniert in ganz Österreich. Damit kann man an all unseren Stationen und jeder EVN-Säule aufladen. Wo es diese gibt, zeigt die dazugehörige App.

Wird die E-Mobilität in Amstetten auch im öffentlichen Verkehr zum Einsatz kommen?



Hürner: Wenn wir bei der Erzeugung in Richtung erneuerbare Energie gehen, müssen wir das auch beim Verbrauch tun. Wir arbeiten intensiv daran und haben in Kooperation mit der Postbus AG ein Versuchsfahrzeug laufen. Derzeit sehen wir noch Probleme bei den Reichweiten und der Verfügbarkeit solcher Busse.

Wohin geht die Reise bei der Photovoltaik?



Hürner: Da gibt es zwei Zugänge für uns: Zum einen macht es Sinn! Energie dort zu erzeugen, wo man sie verbraucht, ist das Beste! Neben vielen installierten Anlagen haben wir gerade ein Projekt am Parkdeck fertiggestellt. Eine große Anlage planen wir auf dem SKU-Dach.

Zum anderen stellen wir uns der Verantwortung für die „Mission 2030“ der Bundesregierung. Die besagt, dass der nationale Stromverbrauch bis 2030 zu 100 % durch erneuerbare Energieträger abgedeckt werden soll. Dazu braucht es unter anderem noch 1.000 Prozent mehr PV-Anlagen.