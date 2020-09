Der Kunsthistoriker Stefan Wogrin führt dazu in einem Beitrag des Stadtmarketing Austria-Magazins aus: „Heute gibt es in den meisten österreichischen Städten viele Flächen, die gestaltet werden dürfen. Dadurch entsteht ja auch ein Mehrwert für die Städte. Das bunte Stadtbild ist auch ein Zeichen von Urbanität und Lebendigkeit.“

Wer in der letzten Zeit die Apothekergasse in Amstetten zwischen Graben und Hauptplatz durchquert hat, dem sind sicherlich die neuen Street Art-Werke aufgefallen. Impulsgeber für dieses Projekt waren zum einen das für heurigen Sommer geplante Urban Art Festival, welches Corona-bedingt auf nächstes Jahr verschoben werden musste, und zum anderen der zu Jahresbeginn eingeleitete Stadtentwicklungsprozess, erklärt Dr. Jörg Mitterdorfer, der mit finanzieller Unterstützung der Stadt-Apotheke Amstetten das Projekt @apothekergasse_amstetten konzipiert und kuratiert.

Bislang wurden 3 1/2 Arbeiten umgesetzt, wobei die Bespielung einer weiteren, großen Fläche für nächstes Jahr - zeitgleich mit dem hoffentlich dann stattfindenden Urban Art Festival - geplant ist. Beteiligt an der Vorbereitung der einzelnen Werke waren der US-amerikanische Künstler Ezra Carter sowie die Amstettner Agentur Fara Media.

Ausgeführt wurden die 3 Arbeiten „Insta_Herz“, „Gate of Heaven“ und „Kung Fu Panda!“ von der ebenfalls in Amstetten ansässigen Agentur Project Thor Design. Die ‚halbe Arbeit‘ - der Schriftzug - wurde von Metalltechnik Schiefer, Allhartsberg aus Corten-Stahl gefertigt und mit freundlicher Erlaubnis der Stadtgemeinde Amstetten am Hauptplatz-seitigen Eingang zur Apothekergasse angebracht.

„Ich hatte zunächst etwas Sorge, dass diese Art der Gestaltung in der Apothekergasse - auch bei an sich wenig kontroversiellen Darstellungs-Inhalten - allein durch die gewählte Kunstform die Geister spalten könnte, und war somit ehrlich erleichtert über die bisher ausschließlich positiven Reaktionen auf meinen Versuch der an sich unscheinbaren Apothekergasse Amstetten ein bisschen Glanz zu verleihen“, lacht Dr. Jörg Mitterdorfer und ist überzeugt, dass die Werke eine eigene Perspektive auf den Lebensraum der Stadt Amstetten eröffnen.

Mitterdorfer Dr. Jörg Mitterdorfer, Kurator, @apothekergasse_amstetten

So werden die Arbeiten, die neben ihrer ganz realen Präsenz auch auf Facebook - @apothekergasseamstetten - und auf Instagram - @apothekergasse_amstetten - vertreten sind, seit ihrer Fertigstellung mitunter als Hintergrund zur Inszenierung von Selfies eingesetzt. „Das ist ausdrücklich erwünscht, weil in dieser Interaktion der Betrachter zum Schaffenden wird und den Werken dadurch eine zusätzliche Dimension verleiht, was z.B. ganz deutlich am Hashtag #gateofheaven auf Instagram zu erkennen ist“, kommentiert Mitterdorfer - unter dem Hashtag

#apothekergasseamstetten finden sich eine Reihe von Beispielen dafür, welche sowohl auf Instagram als auch auf Facebook betrachtet werden können.

Weiterführende Informationen zum Projekt Apothekergasse Amstetten und den Arbeiten im einzelnen hat Dr. Mitterdorfer in seinem Blog unter www.stadt-apo.at/#blog verfasst. Es lohnt sich, in der Apothekergasse vorbeizuschauen - im Internet und real.