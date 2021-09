Seit rund einem Jahr hat das Vertriebsmanagement Reiter nun auch einen Standort im Lininger-Gebäude in Amstetten – neben über 80 Standorten in Österreich werden weitere Standorte im Mostviertel 2022 eröffnet. Die Experten von EFS beraten ihre Kunden in allen Finanzfragen und bieten ihnen optimierte Angebote in den Bereichen der Geldanlage, Finanzierung oder bei Versicherungen.

„Menschen sind da, um Menschen zu helfen“ ist dabei der Leitsatz von Direktor Michael Brandstetter, der seit 16 Jahren erfolgreich im Unternehmen tätig ist. Die Kunden erhalten kostenlose, ausführliche Beratung und können sich viel Geld sparen. „Anschauen kostet nichts – nicht Anschauen kann teuer werden. Die Preisunterschiede können bis zu 50 Prozent betragen“, betont Michael Brandstetter im Interview.

Mit nur 28 Jahren ist Amstettens Standortleiter Patrick Reiter das beste Beispiel, dass man bei der EFS-AG mit dem nötigen Know-how richtig durchstarten kann. Seine Motivation ist immer, anderen Menschen zu helfen – ob in seiner Freizeit als ehrenamtlicher Sanitäter beim Roten Kreuz oder als gewerblicher Vermögensberater bzw. Versicherungsagent.

„Sie suchen nach einer beruflichen Neuorientierung oder einem Nebenberuf, dann freue ich mich auf ihre Nachricht!“, lädt Patrick Reiter ein.



KONTAKT & INFOS

Bewerbungen bitte an michael.brandstetter@efs-ag.at

EFS Amstetten

Franz Kollmannstraße 2

3300 Amstetten

Tel. 0664/4552329