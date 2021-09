Franz Nemec (57) ist kein Freund großer Auftritte. Zum 90-Jahr-Jubiläum seines Malerunternehmens macht der sympathische Amstettner aber eine Ausnahme. Mit einem Dank an seine Familie, seine Mitarbeiter und vor allem seine vielen treuen Kunden blickt er voll Stolz zurück und nach vorne!

Herr Nemec, Ihre Firma wird heuer 90 Jahre alt. Wie feiern Sie dieses Jubiläum in einer so herausfordernden Zeit?

Franz Nemec: Mit Demut und Dankbarkeit! Ich darf in dritter Generation einen Betrieb führen, den mein Großvater gründete und mein Vater erfolgreich aufgebaut hat. Ich beschäftige tolle Mitarbeiter, die uns zum Teil schon vier Jahrzehnte die Treue halten und bin in der glücklichen Lage, durch ehrliche Arbeit einen Kundenstock aufgebaut zu haben, der volle Auftragsbücher sichert – eigentlich bis ins nächste Jahr hinein!

Sie betreiben ein klassisches Handwerk. Macht Sie das stolz?

Nemec: Vielleicht klingt es ein wenig altmodisch, aber wir sind sehr, sehr stolz auf das, was wir leisten. Unser kleines, feines Team geht mit viel Freude und Herzblut Tag für Tag ans Werk. Wir wissen, woher wir kommen und behandeln jede Baustelle so, als würden wir in unseren eigenen vier Wänden anpacken. Heißt, wir setzten auf unsere Erfahrung, die besten Produkte und arbeiten mit größter Sorgfalt – egal ob es um eine großflächige Fassade geht, ein kleines Zimmer oder auch nur die Renovierung einer Tür!

Wie wichtig ist Ihnen bei all dem das Thema Familie?

Nemec: Sehr wichtig. Seit der Firmengründung vor 90 Jahren haben wir unser Geschick selbst in der Hand und sind daher allesamt sehr geerdet. Unsere Betriebsgröße erlaubt es mir, täglich auf den Baustellen zu sein – als Koordinator und „Mädchen für alles“. Auch mein Vater, der heuer 80 wird, ist noch aktiv und hilft mir. Das alles schweißt uns zu einer großen Familie zusammen.

Wenn ich richtig informiert bin, war der Malerberuf gar nicht Ihre erste Wahl?

Nemec: Das stimmt, ich bin ursprünglich meinem Großvater gefolgt, der in Viehdorf Volksschuldirektor war, und ich bin erst nach der Pädak in Linz beim Handwerk gelandet. Ich habe zwar nie unterrichtet, aber im Zuge meiner beiden Ausbildungen viel gelernt – und ich lerne noch täglich dazu!

Ihre Firma hat einen starken Wiedererkennungswert. Woher stammt das legendäre NF-Logo?

Nemec: Die Idee dazu wurde zu meinem 40er geboren und hat den Schriftzug von Tennislegende Roger Federer als Paten. Michaela und Matthias Sollböck haben ihn „ins Amstettnerische übersetzt“ und das „NF“-Logo geschaffen. Heute ziert dieses T-Shirts, Westen, Kappen, Schals, Hemden, unsere Fahrzeuge und vieles mehr. Sogar unsere privaten Raddressen sind damit gebrandet.

Wofür schlägt Ihr Herz außerhalb des Berufs?

Nemec: Ganz oben auf der Liste steht das Tanzen. Ich lebe diese Leidenschaft zusammen mit meiner Frau, mit der ich seit 39 Jahren zusammen bin – 29 davon als Ehepaar. Die wöchentlichen Trainings in einem Linzer Studio waren in den letzten Monaten zwar nicht möglich, schön langsam soll es aber wieder los gehen. Darüber hinaus besitze ich eine große Passion fürs Fischen und pflege gerne Freundschaften bei einem guten Essen. Nicht zuletzt bin ich begeisterter BNI-Netzwerker.

Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was erwarten Sie wirtschaftlich von den kommenden Jahren und wohin geht die Reise Ihrer Firma?

Nemec: Zur ersten Frage: Trotz aktuell enorm hoher Auslastungen in vielen Branchen rechne ich ab 2023 mit einem Rückschlag für das gesamte Baugewerbe. Ich versuche daher, unsere Auftragsbücher so nachhaltig wie möglich zu füllen. Das verlangt vielleicht bei so manchem Kunden jetzt ein wenig Geduld – weil wir eben nicht überall gleichzeitig sein können – sichert uns aber langfristig die Möglichkeit, als Familienbetrieb Top-Qualität abzuliefern. In den vergangenen 30 Jahren hat keiner unserer Mitarbeiter jemals stempeln gehen müssen. Das soll auch so bleiben und ist mein erklärtes Verständnis als Arbeitgeber.

Zu Ihrer zweiten Frage: Ich bin jetzt 57 Jahre, habe also noch einige Zeit vor, das zu tun, was ich am besten kann. Wie das 100-jährige Firmenjubiläum aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Nachfolge aus der eigenen Familie steht noch in den Sternen. Die ältere unserer beiden Töchter hat soeben ihr Doktorat in Physik am Max Planck-Institut im deutschen Göttingen mit „Summa cum laude“ abgeschlossen. Unsere Jüngere hätte handwerkliches Talent, ist aber nach ihrem Bachelor- und Master-Studium bei einer führenden österreichischen Mediaagentur tätig. Für meine Frau und mich ist es ein großes Geschenk, wenn unsere Kinder ihren eigenen Erfolgsweg gehen. Den Rest erledigen wir schon. Denn – wie meint meine liebe Gattin gerne: Wenn ich zur Ruhe komme, laufe ich unrund!

Malermeister Franz P. Nemec

Goethestraße 14

3300 Amstetten

Tel: +43 (0) 7472 62531

office@malermeister-nemec.at

www.malermeister-nemec.at