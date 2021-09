Eigentlich wollte er mit 90 seinen Urenkeln Geschichten aus dem Leben erzählen. Das kann Jürgen Bruckner nun aber schon mit 28 Jahren.

Jürgen, Deine Geschichte klingt wie im Märchen. In Amerika würde man sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie läuft es derzeit?

Jürgen Bruckner: Sensationell! Ich bin nun seit sieben Jahren als selbstständiger Unternehmer für PM International tätig. Leite ein Team von 16.000 Mitarbeitern, die ihrerseits über 126.000 aktive Kunden in 44 Ländern der Welt betreuen. Schau - gerade jetzt (Bruckner öffnet eine App auf seinem Notebook; es ist ein früher Morgen im August, Anm. d. Red.) sind 879 Mitarbeiter in 21 verschiedenen Ländern aktiv. Seit einer Woche stehen 44.971 offene Anfragen weltweit in unseren Social-Media-Gruppen!

Apps und Social-Media: Brauchst Du überhaupt ein klassisches Büro?

Bruckner: Eigentlich nicht! Facebook und Instagram sind so etwas wie mein Büro. Hier stehe ich im ständigen Kontakt mit meinen Teams und den Kunden. Hier laufen meine selbst kreierten Ausbildungsprogramme, Präsentationen und Konferenzen ab. In weiser Vorahnung war mein System schon lange vor Corona vollständig digitalisiert. Das hat uns zuletzt nicht nur geholfen, sondern sogar eine gewaltige Expansion beschert. Allein im ersten Lockdown ist unser monatlicher Umsatz mit einem Plus von 60 Prozent durch die Decke gegangen!

Woher, glaubst Du, kommt dieser Erfolg?

Bruckner: Der Erfolg während Corona ist eigentlich die beste Antwort darauf. Die Menschen wollen mehr Gesundheit, legen mehr Wert auf Unabhängigkeit und wollen raus aus der Angst! Aber genau genommen sind es nur drei Produkte, allesamt exklusive Premium-Nahrungsergänzungsmittel. Aufgelöst als schmackhafte Drinks versorgen sie den Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen wie Vitamin C und Selen, die dazu beitragen, das Immunsystem zu unterstützen und Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist ja nicht unumstritten. Was macht Ihr anders?

Bruckner: Fitline-Produkte sprechen einfach für sich. Man kann sich und seinem Körper damit nur Gutes tun. Wir wissen alle: Gesundheit und Wohlbefinden fördern das persönliche Glück. Und glückliche Menschen sind erfahrungsgemäß auch gesünder. Damit schließt sich der Kreis! Was wichtig ist: Bei uns gibt es keine langfristigen Vertragsbindungen und im Rahmen unserer 30-Tage-Zufriedenheitsgarantie bekommt man schlimmstenfalls sogar sein Geld zurück. Nicht zuletzt bürgen wir für unsere Produkte mit den weltweit strengsten Prüfverfahren. So arbeitet PM International mit dem TÜV SÜD ELAB zusammen. Die nehmen kontinuierlich Proben vom Markt. Testergebnisse kann man direkt über QR-Codes auf den Produktpackungen nachlesen. Besser geht´s nicht!

Ebenso gut wie die Produkte funktioniert auch Euer Vertriebssystem. Wie begegnest Du Kritikern?

Bruckner: Wenn unser Modell nicht funktionieren würde, würde es meine Erfolgsgeschichte und die vieler tausender Menschen nicht geben. Fitline ist seit sieben Jahren ein Teil meines Lebens. Ich nehme die Produkte täglich ein, fühle mich großartig, habe Energie und obendrein damit auch meine völlige Unabhängigkeit erlangt. Was mindestens so stark wiegt: Ich konnte damit auch schon so vielen Menschen helfen; seien es hoch zufriedene Kunden – wir sind nachweislich das Unternehmen mit der aktuell höchsten Kundenzufriedenheit Österreichs – oder seien es Mitarbeiter, die ganz persönliche Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Fakt ist: Bei uns hat jeder die Chance, ohne eigenes Investment dazuverdienen oder sich selbstständig zu machen.

Kannst Du das vielleicht an Deinem Beispiel erklären?

Bruckner: Gerne! Ich hatte eine schöne Kindheit, bin mit drei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. Mit 10 Jahren änderte sich alles. Damals ist meine Mutter an einem tragischen Verkehrsunfall verstorben. Kurz darauf erlitt mein Vater zwei Schlaganfälle. Meine Oma war ein Pflegefall, mein Opa Schwerstalkoholiker. Es war eine schlimme Zeit, in der ich lernen musste, auf mich selbst zu schauen. Alles, was ich danach hatte, musste ich mir selbst verdienen – unter anderem mit Arbeit auf einem Bauernhof, bei einem Reifenhändler oder als Kellner. Mit 16 folgte der erste richtige Job. Ich verkaufte fürs Rote Kreuz in Deutschland Mitgliederverträge. Anfangs mühevoll von Tür zu Tür. Die Ergebnisse waren ernüchternd: Aus 300 Kontakten pro Tag wurden im Durchschnitt nur drei Mitglieder. Und davon haben meist zwei wieder gekündigt. Die Not machte mich aber erfinderisch. Ich habe ein System mit Mitarbeitern und kurzfristigen Belohnungen entwickelt, mit dem ich auf Anhieb erfolgreich war. Zwei Monate später hatte ich alle Rekorde gebrochen. Sofort steckte ich mir das nächste Ziel: Ich wollte in den Pflegedienst! Den Provisionslohn aus meiner Arbeit teilte ich dafür auf monatliche Beträge zu je 800 Euro auf. Damit wäre ich durch die Ausbildung gekommen. Leider hatte mein Vater zwischendurch mein Konto leer geräumt! Nach einer kurzen Schockstarre habe ich meinen Plan geändert, um das Ziel zu erreichen.

Aufgeben war kein Thema?

Bruckner: Nein, auch wenn es eine ganz schwere Zeit war. Ich erinnere mich noch gut, als ich mit 10 Euro vor einer Tankstelle gestanden bin und überlegt habe, ob ich tanken oder mir etwas zum Essen kaufen soll.

Aus der Not heraus bin ich damals wieder in der Gastronomie gelandet. Parallel zur Pflegeschule. Vor allem übers Trinkgeld kam ich halbwegs gut über die Runden. Das hat mir wiederum die Augen geöffnet: Mir wurde klar, ich muss besser werden, wenn ich mehr verdienen wollte. In Arbeitspausen setzte ich mich daher an den Computer und suchte im Internet nach Lehrvideos für erfolgreiche Karrieren. You Tube war damals meine ganz große Inspirationsquelle – und ist es übrigens auch heute noch. Vielleicht auch interessant: Ich habe bislang keinen Cent für Schulungen oder Coachings ausgegeben. Auch meine Apps, Instagram-Beiträge, Videos etc. sind überwiegend mit Gratis-Tools aus dem Netz erstellt. Da gibt es super Programme.

Und wie bist Du dann bei PM gelandet?

Bruckner: Über einen Zufall. Ein Freund, der jetzt noch Geschäftspartner ist, hat mich zu einem Infoabend geschleppt. Schwer beeindruckt von Produkten und Vertrieb war mir sofort klar : Wenn ich 20 Dosen verkaufen kann, ist das so viel, wie ich in 20 Kellner-Stunden erarbeite! Also hab ich losgelegt.

So von heute auf Morgen wird das aber auch nicht funktioniert haben, oder?

Bruckner: Hat es auch nicht. Zu meinen ersten drei Infoabenden kam kein einziger (!) Besucher. Aufgeben war aber nicht meine Sache. Aus vielen Videos hatte ich gelernt: Man muss sich immer selbst Druck machen, an den Durchbruch glauben! Den schaffte ich in einer verrauchten Bar mitten im Mostviertel, wo das Zielpublikum alles andere als „perfekt“ war. Ich bin in der Nacht von Tisch zu Tisch gepilgert, mit dem Resultat, dass beim nächsten offiziellen Infoabend 72 Leute im Publikum gesessen sind! Bestärkt daraus, habe ich gearbeitet wie ein Verrückter. Im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit war ich 280.000 Kilometer im Auto unterwegs. Im dritten Monat habe ich zum ersten Mal 1.000 Euro verdient.

Weil Du heute wahrscheinlich ein Vielfaches davon auf der Einnahmenseite stehen hast: Welche Rolle spielt Geld jetzt für Dich?

Bruckner: Geld ist nur wichtig, wenn man es nicht hat. Das kann ich für mich ganz fett unterstreichen. Klar bin ich heute in der glücklichen Lage, mir vieles leisten zu können. Das macht mich aber nicht glücklicher. Glück ist für mich die Freiheit, täglich Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen zu können, oder anderen dabei zu helfen, wirtschaftlich unabhängiger und letztlich selbst glücklicher zu werden.

Eines meiner Herzensprojekte ist jetzt zum Beispiel, ein kleines Pflegeheim zu errichten; für ein Dutzend Menschen, die dort würdevoll leben können und eine Handvoll Pflegepersonen, die einen sicheren Job haben. Ich bin mir sicher, das werde ich schaffen!

Dein Erfolg basiert ja auf einer Heerschar von Mitarbeitern. Sehen die das auch so?

Bruckner: Aber natürlich. Wie gesagt: bei uns hat jeder die gleichen Chancen und der Markt ist noch ganz lange nicht erschöpft. In Österreich decken wir derzeit trotz überlegener Marktführerschaft einen Marktanteil von 0,16 Prozent ab. Da kann man leicht nachrechnen, was noch möglich ist!

In meinem Team sind sehr viele Hausfrauen und Mütter, die zuvor kaum genug zum Leben hatten oder mit dem Leben völlig überfordert waren. Da sind aber auch ehemals hochrangige, gut dotierte Führungskräfte darunter. Einem habe ich einmal drei Fragen gestellt: Willst Du ewig 80 Stunden pro Woche arbeiten? Wie viel Zeit hast Du für Deine Familie? Und: Wann hast Du Zeit, Dein Geld auszugeben? Heute ist er einer meiner erfolgreichsten Mitarbeiter.

Mein Grundsatz war immer: Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende alles verlieren! Das haben sich heute schon so viele Menschen in meinem Team an ihre Fahnen geheftet. Sie können heute ihre Kinder erziehen und gleichzeitig beruflich erfolgreich sein – und sie sprudeln vor allem vor Glück!

Unser System ist fair und transparent und sieht Zusatzleistungen wie tolle Firmenautos, Urlaube und Zusatzpensionen vor. Das beschert uns wöchentlich zwischen 50 und 100 Anfragen für Selbstständigkeitsgründungen.

Eine letzte Frage: Was würdest Du in unserer Gesellschaft gerne verändern?

Bruckner: Aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem freudigen Umstand heraus, dass ich seit wenigen Monaten Vater bin, brennt mir vor allem unser Schulsystem unter den Nägeln. Wir lernen dort so viel, aber nicht, wie man soziale Netzwerke aufbaut, wie wichtig Selbstständigkeit im Beruf sein kann und wie man mit Geld umgeht. Eine professionelle Finanzschulung ist daher das Erste, was neue Mitarbeiter von mir erhalten.

Ich denke, jeder Mensch hat Potenzial, das er meist nur zu einem ganz kleinen Teil ausschöpft. Dort müssen wir ansetzen.

Nicht zuletzt würde ich mir wünschen, dass unser aller Leben viel mehr von positiven Dingen genährt wird, nicht von so viel Angst, wie es leide derzeit der Fall ist. Aber da kann jeder für sich daran arbeiten!