Eine Empfehlung für Dinkelprodukte spricht Bäcker- und Konditormeister Florian Riesenhuber aus. Der Juniorchef des Amstettner Familienunternehmens im Interview.

Dinkel ist seit einiger Zeit sprichwörtlich in aller Munde. Was macht das Getreide so begehrt?

Florian Riesenhuber: Dinkel ist für viele das beste Getreide. Er ist verträglicher als Weizen, somit auch für Allergiker geeignet und verfügt über einen hohen Ballaststoffgehalt. Dinkel reiht sich bei uns auch in die Liste der Getreide wie Emmer und Einkorn, aus denen wir unsere Bio-Podukte wie die Urroggenwurzel oder das Landstolz-Brot (100 % Roggen) herstellen.

Woher beziehen Sie das Dinkelmehl für Ihre Produktion?

Riesenhuber: Unser Dinkel kommt ganz aus der Nähe - aus der Kittelmühle. Das inhabergeführte Familienunternehmen hat seinen Sitz in Plaika unweit der Erlauf, deren Wasser die Mühle seit fast 1.000 Jahren antreibt.

Welche Dinkelprodukte gibt es von Riesenhuber?

Riesenhuber: Dinkelbrot, Dinkelspitz aber auch köstlichen Dinkel-Kuchen. Die Spezialität aus unserer Konditorei schmeckt mit ihrer zarten Buttercreme und einem Fruchtspiegel aus Himbeeren ausgezeichnet.

Und wo bekommt man den gesunden Genuss?

Riesenhuber: Bei uns im neuen Backstubencafé Mauer, das sich zusammen mit dem Drive-In in kürzester Zeit zum beliebten Treffpunkt für Genießer entwickelt hat, in unserem Stammhaus in der Neufurther Rauscherstraße, im Mostviertler Einkaufszentrum sowie in unseren Bäckerei-Cafés in Amstetten (Merkur-Markt beim Naturbad) Aschbach und Neumarkt.

Bäckerei & Konditorei Riesenhuber

Boog-Straße 1

A-3362 Mauer bei Amstetten

Tel. 07475/52362-3

Email: office@riesenhuber.at

Filialen: Neufurth (2x), Aschbach, Amstetten, Neumarkt

www.riesenhuber.at