Mobile Endpoint Security: Bei empfindlichen Firmendaten wichtig

Immer mehr Mitarbeiter greifen mobil auf das Firmennetzwerk zu und nutzen die in ihrem Verfügungsbereich freigegebenen Daten. Besonders hohe Risiken entstehen, wenn sich der Mitarbeiter nicht im sicheren Firmennetzwerk, sondern zum Beispiel an einem öffentlichen WLAN-Zugriffspunkt befindet und über ein fremdes Netzwerk einloggt. Eine leistungsstarke Firewall, spezielle Sicherheitsvorkehrungen wie doppelte Verifizierungen, aber auch Apps zum Datenschutz und zur Datensicherheit sind praktisch. Es reicht nicht aus, wenn Sie die IT-Sicherheit in nur einem Segment gewährleisten. Besser und wirkungsvoller ist es, einen Rundum-Schutz für Ihre mobilen Endpoints entwickeln und auf Ihren Bedarf abstimmen zu lassen. Auch wenn die Entwicklung spezieller Sicherheitsmaßnahmen Geld kostet: Sie investieren in Ihr Business und in den Schutz der Daten, die Sie von Ihren Kunden und Geschäftspartnern erhalten. Die Manipulation von USB Geräten ist eine enorme Gefahr, die eigentlich gegen mobile Zugriffe auf das Firmennetzwerk spricht. Um Ihren Mitarbeitern die bestmögliche Performance zu bieten und wettbewerbsfähig zu bleiben, können Sie sich gegen Mobilität heute nicht wirklich wehren. Achten Sie bereits bei der Cloudlösung darauf, dass Sie interne und externe Sicherheitseinstellungen vornehmen und sich gegen die Risiken bei mobilen Zugriffen außerhalb des geschützten Netzwerks wehren können.