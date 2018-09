Individuelle Backup-Lösungen für jedes Unternehmen

Um Aufgaben-Stau und finanzielle Ausfälle durch Datenverlust zu verhindern, müssen Ihre Daten regelmäßig archiviert werden. Für kleinste Unternehmen genügt meist die Vollsicherung auf externen Festplatten, welche im Safe oder Bankschließfach gelagert werden. Doch mit der Unternehmensgröße steigt auch die Datenmenge, sodass es sich lohnt in ein Sicherungssystem wie Network Assisted Storage zu investieren. Hierbei werden die Daten mit Hilfe der NAS-Datensicherungsfuktion oder durch eine externe Backup-Software auf einem Netzwerkspeicher zentral gelagert. Dieses System ist empfehlenswert, da das Backup bequem automatisiert werden kann und mehrere Nutzer gleichzeitig auf die Daten zugreifen können. Immer relevanter wird auch die Möglichkeit der Cloud-Speicherung, da sich in vielen Unternehmen die Nutzung mobiler Geräte vervielfacht hat. Die Daten von Smartphones & Co. können mit Hilfe einer Cloud-Speicherung schnell und einfach, auch unterwegs, gesichert werden. Ein Cloud-Speicherplan ist auch empfehlenswert um bereits existente Backups erneut zu sichern. Ein weiterer Vorteil der Cloud: Die Rechenzentren der Cloud-Anbieter sind meist exorbitant gegen Katastrophen aller Art gesichert und die Anschaffungskosten für Sicherungshardware entfallen.