Förderverein baut Brücke zu Wirtschaft

Wer die Fachhochschule St. Pölten erfolgreich absolviert hat, braucht sich keine Gedanken darüber zu machen, seinen Weg in der Arbeitswelt zu finden. Dafür verantwortlich ist einerseits die Ausbildung, andererseits aber auch die Vernetzung in die Wirtschaft und in wichtige Organisationen. Als Brückenbauer agiert hier der Förderverein – mit namhaften Personen wie etwa dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Thomas Salzer. Durch ausgeklügelte Aktionen findet jeder Topf seinen beruflichen Deckel.

„Die Absolventinnen und Absolventen der FH St. Pölten sind in der Arbeitswelt heiß begehrt“, erklärt Fördervereinsobmann Josef Bruckschlögl. Das beginnt schon im Studium, wenn sich die Studierenden um Praktikumsplätze bewerben. Dafür hat der Förderverein zahlreiche renommierte Firmen an der Hand. Beispielsweise besteht seit Jahren eine Kooperation etwa mit T-Mobile, den ÖBB, Siemens und vielen mehr. So war es einst auch bei Bruckschlögl, Absolvent des Studiengangs Telekommunikation und Medien. Über ein Praktikum bei der Telekom Austria fand er dort als jüngster Mitarbeiter der Unternehmensgeschichte rasch einen Weg in die zweite Management-Ebene. Nun ist er selbst CEO des zypriotischen Unternehmens Kwak Telecom. „Der Förderverein funktioniert als Treiber, der FH-Absolventen für Unternehmen noch interessanter macht“, erklärt er.

Mit drei Säulen zum Bindeglied

Dabei steht der Förderverein auf drei Säulen. Die erste betrifft die alljährlich stattfindende Projektevernissage. „Eine Art Messe, in der Studierende Unternehmen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen“, so Bruckschlögl. Die zweite Säule betrifft Events, die der Förderverein veranstaltet. Dazu werden absolute Experten auf ihren Gebieten eingeladen. Im Vorjahr zu Gast war Ingrid Brodnig, Profil-Redakteurin und Autorin vom Bestseller „Hass im Netz“. Die dritte Säule ist jene des Netzwerks. Mitglieder von Firmen und Organisationen kommen hautnah in Kontakt mit der Fachhochschule und ihrer Forschung. Dabei ist es auch essenziell, Feedback aus der Wirtschaft zu bekommen.

Aber auch der Weg in die Selbstständigkeit wird gefördert. Mit dem „Creative Pre-Incubator“-Programm begleitet die FH Absolventinnen und Absolventen zwei Semester lang bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.