In der Welt vernetzt

Der internationale Erfahrungsaustausch nimmt an der FH St. Pölten einen zentralen Stellenwert ein – sowohl für Studierende als auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie profitieren davon, dass die FH St. Pölten mit über 150 Partnerhochschulen auf der ganzen Welt ein enges Netzwerk unterhält und regelmäßig zu internationale Tagungen nach St. Pölten lädt.

Eine besondere Bedeutung an der FH St. Pölten haben der Studierendenaustausch sowie Praktika. So kommen im aktuellen Semester die Incoming-Students von 21 Partnerhochschulen aus Deutschland, Spanien, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Rumänien, Tschechien, Italien, Russland, Finnland und Norwegen. Besonders viele Studierende absolvieren ihr Auslandsemester am Department Digital Business und Innovation. Am Department Soziales ermöglicht eine Kooperation zwischen dem Studiengang Soziale Arbeit und einer lokalen Partnerorganisation des University College Leuven-Limburg ein Erasmus-Praktikum in St. Pölten und setzt so einen wichtigen Schritt für die Zusammenarbeit innerhalb der European University-Allianz E³UDRES².

Alle Gaststudierenden haben ehrenamtliche Studierende der FH als Buddys, die sie während ihres Auslandsaufenthalts in St. Pölten unterstützen und mit gemeinsamen Aktivitäten den internationalen Austausch fördern.