Wissen, was morgen zählt

Das Studienangebot der Fachhochschule St. Pölten wächst stetig. In neun Themenbereichen werden 26 Studiengänge angeboten. Die Studierenden können zwischen berufsbegleitenden, dual organisierten oder Vollzeit-Studiengängen wählen. Dabei setzt die FH auf innovative Lehr- und Lernkonzepte. 2018 und 2019 erhielt die FH den „Ars docendi“–Staatspreis für innovative Lehrmethoden, der für herausragende Qualität in der Lehre steht. So werden Schritte in Richtung eines „Lernraums der Zukunft“ gesetzt.

Lehrende an der FH St. Pölten setzen immer wieder moderne didaktische Methoden ein. Im deutschsprachigen Raum ist die FH in manchen Feldern beispielgebend, etwa beim Blockunterricht oder der Weise, wie „Inverted Classroom“ – eine Unterrichtsmethode, bei der Studierende sich selbstorganisiert mit verschiedenen Lernmaterialien und Aufgaben intensiv auf Präsenzphasen vorbereiten – umgesetzt wird. Vielfältige Akzente werden zudem mit spielerischen Methoden aus dem Feld des Game Based Learning gesetzt.

Einen wichtigen Stellenwert hat die Weiterbildung für Lehrende: So absolvieren neue Lehrende das FH-interne hochschuldidaktische Zertifikat, zudem gibt es für alle Lektorinnen und Lektoren ein vielschichtiges Seminarangebot zu unterschiedlichen Themen. Bei Bedarf werden Lehrende von SKILL (Service- und Kompetenzzentrum für innovatives Lehren und Lernen) auch in Form von Beratung bei der Konzeption und Umsetzung von Lehrveranstaltungen unterstützt.

Weltweites Netzwerk auch für Studierende

Die Dozenten und Dozentinnen sind weltweit vernetzt und pflegen eine intensive Beziehung zu Wirtschaftstreibenden, zu verschiedenen Institutionen und zur Forschung. Im Rahmen des European Project Semesters (EPS) können Studierende internationaler Hochschulen an einem gemeinsamen Medientechnik-Projekt arbeiten. Das Wahlmodul Interdisciplinary Lab (iLab) bietet die Möglichkeit, sich in internationalen, interdisziplinären Teams mit einem praxisnahen Projekt zu beschäftigen – von der Idee bis zur konkreten Umsetzung.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Innovation haben einen engen Bezug zur Lehre. Studierende bearbeiten im Rahmen von Projektarbeiten aktuelle Forschungsfragen – reale Bedürfnisse der betrieblichen Praxis sind ihnen schon ihm Studium vertraut. Dadurch und durch die enge Kooperation mit Unternehmen und Organisationen bekommen Studierende schon während des Studiums Aussicht auf zukünftige Arbeitsstellen. „Unsere Absolventen und Absolventinnen erzielen eine nahezu 100-prozentige Beschäftigungsquote“, ist man in der Fachhochschule stolz.

Ein Beispiel für angewandtes Lernen an der Fachhochschule ist das Ausbildungsradio und Freie Radio für interessierte Bürger und Bürgerinnen der Stadt: Campus Radio CR 94,4. In professioneller Umgebung wird das Handwerk der Moderation, der Programmgestaltung, der Audioproduktion bis hin zu Marketing/Cross Media gelehrt. Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit regionalen Festivals und Kulturinitiativen. Mehr dazu auch unter www.cr944.at