Mit Schwesternbau zu Campus

Die Fachhochschule St. Pölten hat sich in etwa zwei Jahren Bauzeit flächenmäßig fast verdoppelt. Der neue Zubau steht, Personal und Studierende füllen ihn bereits mit Leben. Mit 14.600 m² im Zubau stehen nach der Erweiterung rund 33.000 m² Campusfläche zur Verfügung. Die Kosten dafür inklusive der Adaptierung des Bestandsgebäudes betragen 25 Millionen Euro.

Das alte FH-Gebäude ist über alle Etagen mit dem neuen Zubau verbunden. Straubinger

Die Pläne für den neuen Campus entwickelten die NMPB Architekten. Ziel war es, sowohl gestalterisch als auch städtebaulich einen Campus zu bilden, der einerseits eine Erweiterung des Bestandsgebäudes darstellt und andererseits eine Verknüpfung mit der Umgebung sicherstellt. Von außen betrachtet bilden der Neu- und Altbau eine Einheit, unterscheiden sich aber dennoch unter anderem in der Fassadengestaltung. „Das ist Absicht, es sollte eine Art Schwesternbau entstehen“, erklärt FH-Geschäftsführer Gernot Kohl.

Vergrößert wurde auch die neue Bibliothek, die ebenfalls einen Zugang ins Freie bietet. Straubinger

Beide Gebäude gemeinsam schaffen nun einen echten Campus – im Eingangsbereich sowie im Gartenbereich auf der Rückseite. Der Zubau ist hell und freundlich. Dafür sorgen nicht nur Fenster und ein gläsernes Dach, sondern auch das helle Eichenholz. „Im Innenraum war uns eine große, lichtdurchflutete Eingangshalle als Zentrum wichtig, zudem war die Aufwertung der Lernzonen und die Schaffung verschiedener Arbeitswelten ein Fokus, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abzudecken“, erklärt Architekt Sascha Bradic.

Bürokonzept dient als Ideenschmiede

Großes Augenmerk liegt auf den verschiedenen Lernzonen, die am neuen Campus großzügiger und flexibler gestaltet sind. In mehreren Selfstudy Spaces mit Lernnischen oder im Study Lab gibt es genug Platz, um sich mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen. Auch im Außenbereich ist das möglich. Neben der Freiluftklasse laden verschiedene gemütliche Plätze zum Lernen und Verweilen ein. Das ist auch Sinn der Sache: „Der Campus soll für die Studierenden wie ein Wohnzimmer werden, in dem sie auch ihre Freizeit oder die Zeit zwischen Lehrveranstaltungen gut verbringen können“, erklärt Bradic.

Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden flexibel nutzbare Arbeits- und Besprechungsräume vor. So gibt es etwa stille und kommunikative Büros oder Nischen für kurzfristige Besprechungen und Telefonate. „Wir wollen damit mehr Flexibilität und Bewegung schaffen. Viele Ideen entstehen bei Gesprächen zwischen Tür und Angel. Das soll gefördert werden“, so die Überlegungen von Kohl. Für Ideenaustausch und Besprechungen steht ein eigener Kreativraum zur Verfügung.

Bau für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Der neue Campus ist nicht nur funktional, sondern auch nachhaltig. Bei einer Vor-Zertifizierung durch die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) im vergangenen Herbst erreichte der neue Campus das goldene Zertifikat für nachhaltige Bildungsbauten. Der Campus St. Pölten hat in allen bewerteten Themenbereichen Ökologie, Ökonomie und soziofunktionale Aspekte den Gold- oder Platinstatus und damit ein sehr gutes Ergebnis erreicht. „Dies spricht für einen sehr guten und konsequenten Planungsprozess in allen Bereichen der Nachhaltigkeit“, er klärt Reinhard Labugger, Auditor bei der ÖGNI.