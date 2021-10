25 Jahre Medienausbildung

Angefangen hat alles mit dem Studiengang Telekommunikation und Medien. Wie das Thema selbst hat sich auch der erste Studiengang der Fachhochschule weiterentwickelt. Ein Grund für den Erfolg der FH St. Pölten.

In der Villa in der Herzogenburger Straße begann alles mit kleinen improvisierten Laborräumen. Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen und bahnte sich langsam seinen Weg. Die FH St. Pölten war weit und breit einzigartig mit ihrem Studienangebot. Ein kleines Audio- und Video-Labor bot Raum für die ersten Forschungstätigkeiten.

„Damals war das Thema Radio und Community-Radio völlig neu in Österreich. Hier haben wir wirklich Pionierarbeit geleistet, auch bei der Entwicklung des C-TV und Campus-Fernsehens. Meines Wissens gibt’s im gesamten deutschsprachigen Raum kein anderes Ausbildungsfernsehen, das so lange Bestand hat“, ist FH-Geschäftsführer Hannes Raffaseder stolz auf erste Errungenschaften. Das setzte sich fort. Man habe die Digitalisierung nicht nur miterlebt, sondern auch mitentwickelt. Darauf könne man stolz sein, im gesamten deutschsprachigen Raum brauche man sich nicht zu verstecken. Die FH ist sämtliche Entwicklungsschritte mitgegangen und war zeitweise sogar voraus.

FH macht rasante Entwicklungen mit

Die Medienlandschaft hat sich in den letzten 25 Jahren massiv verändert, auch der Studiengang hat sich entwickelt. „Als wir vor 25 Jahren gestartet sind, war das alles noch sehr technisch. Wir haben von Anfang an bis heute unsere Ausbildung über das gesamte Spektrum der Medien gespannt“, hält der ehemalige Departmentleiter Alois Frotschnig den Studiengang für stets up-to-date.

Vor 20 Jahren kam Medienmanagement dazu. 2011 wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt, das Forschungsinstitut für Creative\Media/Technologies (ICMT) öffnete. Danach folgten weitere Studiengänge: Digitale Medientechnologien, Digital Media Production, Digital Design, Interactive Technologies und zuletzt der Bachelor-Studiengang Creative Computing machen die FH zur führenden Hochschule in der Medienausbildung in Österreich.

Damit das so bleibt, wird das Lehrangebot an der Fachhochschule ständig angepasst. Dabei wird auf das Grundhandwerk nicht vergessen. Grafikdesign, Neuigkeiten im Produktionsbereich, Mediencontent, Bewegtbild, Sound, Radio und Print sind sich ständig entwickelnde Komponenten des Studiums. „Bis hin zu tief technischen Aspekten. Beispielsweise wird aktuell an einer Künstlichen Intelligenz geforscht, die Fake News entdecken soll“, erklärt Franz Fidler.

Lesergewohnheiten auf der Spur

Geforscht wird auch an und mit aktuellen Medien. 2019 wurde ein Projekt mit den Niederösterreichischen Nachrichten realisiert. Mittels Reader Scan wurden die Lesegewohnheiten von NÖN-Lesern in Print und online analysiert. „Das war besonders spannend, weil jeder Bezirk seine eigene Ausgabe hat. Dabei gibt es unterschiedliches Publikum, auf das gezielt eingegangen wurde“, erklärt Medienmanagement-Studiengangsleiterin Johanna Grüblbauer. Wohin sich die Medienlandschaft in Zukunft entwickelt, bleibt spannend. „Die Inhalte werden noch mehr contentorientiert sein. Es richtet sich an Leser an bestimmten Orten und mit bestimmten Themen. Jeder wird in der Lage sein, relevante Themen und Dinge auf unterschiedlichen Kanälen zu empfangen“, ist sich Fidler sicher.

Für die Medienmanager der Zukunft heißt es, vielseitig zu sein. „Wir bilden Führungskräfte in der Medienbranche aus. Besonders wichtig dabei ist die crossmediale Ausbildung in den vier Mediengattungen Radio/Podcast, Print, TV und online.“