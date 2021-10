Forschung, von der alle profitieren

Die FH St. Pölten ist eine der forschungsstärksten Fachhochschulen Österreichs. Mit dem europäischen Hochschulnetzwerk E³UDRES² stärkt sie gemeinsam mit Hochschulen aus anderen Ländern Innovation und Nachhaltigkeit in den Regionen.

Wissenschaftler forschen an der FH St. Pölten in sechs Instituten und mehreren Zentren. Besonderen Stellenwert nimmt die interdisziplinäre Forschung ein – die Fachbereiche werden immer stärker vernetzt und die Expertisen der einzelnen Institute kombiniert. In den beiden Schwerpunktthemen Cyber Security & IT Security sowie Data Analytics & Visual Computing baut die FH St. Pölten in Interaktion mit regionalen, nationalen und internationalen Kooperationspartnern zielgerichtet Know-how und Ressourcen für eine digitale Gesellschaft aus.

Gezielte, themenfokussierte und interdisziplinäre Forschung, die oftmals in internationalen Teams durchgeführt wird, stellt den Nutzen für die Gesellschaft in den Mittelpunkt. „Forschung und Lehre stehen in engem Dialog mit der Wirtschaft, insbesondere mit kleinen und mittleren Unternehmen – das schafft Raum für zukunftsweisende wissenschaftliche Erkenntnisse sowie innovative Produkte und Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft“, sagt Hannes Raffaseder, Chief Research and Innovation Officer. Als Entrepreneurial University verstehe die FH St. Pölten ihre Forschung als wichtigen Beitrag für die gesellschaftliche Entwicklung.

In den beiden Schwerpunktthemen Cyber Security & IT Security sowie Data Analytics & Visual Computing baut die FH St. Pölten zielgerichtet Know-how und Ressourcen für eine digitale Gesellschaft aus. Martin Lifka Photography

Mit der Teilnahme an Veranstaltungen und Initiativen wie der „Langen Nacht der Forschung“, der „European Researchers Night“ oder der niederösterreichischen „Science Academy“ sucht die FH St. Pölten bewusst den Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern und macht Wissenschaft greifbar. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen in Netzwerken wie dem Digital Makers Hub oder dem Digital Innovation Hub OST, fördert die FH St. Pölten offene Innovationsprozesse. Zudem ist sie als Expertin im Bereich der Digitalisierung auch eine wichtige Partnerin beim niederösterreichischen Haus der Digitalisierung, bei dem Forschungseinrichtungen Unternehmen am Weg der zunehmenden Digitalisierung unterstützen.

Europäische Hochschul-Allianz

Als erste österreichische Fachhochschule übernimmt die FH St. Pölten die Koordination einer European University, deren Projektvolumen auf fünf Millionen Euro dotiert ist: dem Hochschulnetzwerk E³UDRES² (Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions). Die anderen Hochschulen liegen in Portugal, Ungarn, Belgien, Rumänien und Lettland.

Die Europäische Kommission fördert mit solchen Netzwerken exzellente und innovative Konzepte zum Aufbau von europäischen Hochschul-Allianzen und setzt damit ein wichtiges Zeichen zur Weiterentwicklung des europäischen Hochschulraums. Ziel ist es, innovative Kooperationsprojekte in Forschung, Lehre, Wissenstransfer und Innovation in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft und unter Einbindung der Gesellschaft zu entwickeln und umzusetzen.

Der internationale Austausch mit Partnerinstitutionen und die enge Zusammenarbeit in Zukunftsfragen nehmen für die FH St. Pölten einen hohen Stellenwert ein. Im Fokus von E³UDRES² stehen die Potenziale und Herausforderungen von mittleren Städten und ländlich geprägten Regionen. Ziel ist das Stärken und Fördern von smarten und nachhaltigen Regionen. „Gemeinsam definieren wir uns als offene, gesellschaftsorientierte, unternehmerisch denkende, europäische Universität, die sich durch besonders innovative Formate für Lehre, anwendungsbezogene Forschung, Innovation und Wissenschaftsvermittlung auszeichnet“, betont Raffaseder, der die European University der FH St. Pölten leitet.

FH St. Pölten ist international vernetzt

Auch mit mehreren europäischen Forschungs- und Kooperationsprojekten aus der Förderschiene Erasmus+ unterstreicht die FH St. Pölten ihre Rolle als international vernetzte Hochschule und treibt den Aufbau von strategischen Partnerschaften, Wissensallianzen und Kooperationen voran.

https://research.fhstp.ac.at

https://eudres.eu