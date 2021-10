Von der FH in die Chef-Etage

25 Jahre Fachhochschule brachten zahlreiche Absolventinnen und Absolventen hervor. Viele machten ihren Weg in die Privatwirtschaft.

Josef Bruckschlögl war FH-Student der ersten Stunde. 1996: Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen und Mobilfunk und Telekommunikation wurde nur in St. Pölten unterrichtet. „Das hat mich nach St. Pölten verschlagen. Es herrschte Pionierstimmung. In die Villa in der Herzogenburger Straße sind wir zunächst über Holzplanken gegangen“, erinnert sich Bruckschlögl. Für ihn war das Studium die richtige Wahl. Gelernt hat er sehr viel. Von Elektro- und Nachrichtentechnik über Betriebswirtschaftslehre und Medienökonomie bis zu Mediendesign, Buchdruck und Filmproduktion. „Das meiste sehr praxisnah. Viel des Gelernten wende ich noch täglich an.“

Bruckschlögl hatte das richtige Rüstzeug für seinen Beruf. Als Berufspraktikant bei Telekom Austria plante er die Werbestrategie für die Einführung von ADSL. „Ich verfügte über keine Berufserfahrung, aber offensichtlich genügend Know-how“, so Bruckschlögl. Mit 21 Jahren stieg er als jüngster Mitarbeiter der Unternehmensgeschichte in die zweite Management-Ebene auf. Vier Jahre später gründete er sein eigenes Beratungsunternehmen und plante Projekte für die Deutsche Post, Magna International oder die Deutsche Telekom. Seit 2013 ist er Chief Executive Officer des zyprischen Unternehmens KWAK Telecom. „Wir bieten internationale Mehrwertservices an. Wenn man bei einer Fernsehshow voten kann, läuft das meistens über uns.“

Praxisnah und dazu viele Soft Skills

Anna Steinacher ist Absolventin des Departments Medien und Wirtschaft. Aktuell ist sie Geschäftsführerin von DDM, wo sie für Branding, Marketing und Search Engine Optimization verantwortlich ist. „Ich konnte nach dem Studium gleich all das anwenden, was ich auf der FH gelernt hatte. Das Studium ist absolut praxisnah“, betont Steinacher. Das Hineinschnuppern in verschiedene Bereiche habe ihr bei richtungsweisenden Entscheidungen für die Agentur geholfen.

Daneben lobt Steinacher die Möglichkeit, sich weitere Fähigkeiten anzueignen. Soft Skills im Bereich Kommunikation, Rhetorik und Networking konnte sie stets ausbauen. Auch extracurricular wurde sie unterstützt. „Das half mir zu Beginn meiner Selbstständigkeit sehr.“ DDM hat sich auf Branding, Web- und Grafikdesign spezialisiert und unterstützt Unternehmen, für Kunden eine starke Marke aufzubauen. Zu ihren Kunden zählen das Land NÖ, die Stadt St. Pölten oder die E-Learning Group. „Ohne die FH wäre ich sicher nicht dort, wo ich jetzt bin. Ich bin hier, weil ich ein schnell wachsendes Netzwerk generieren konnte.“