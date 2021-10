Studienprojekte vor den Vorhang

Die Projektevernissage präsentiert Projekte von Studierenden der Fachhochschule und bringt somit die unterschiedlichsten Arbeiten, die im Rahmen des Studiums entwickelt werden, an eine breite Öffentlichkeit. Das Besondere der Vernissage: Es werden Projekte aus allen Studiengängen präsentiert. Damit bietet die Ausstellung eine interdisziplinäre Plattform für Ideenfindung und -austausch. Die Vernissage soll Studierenden und Lehrbeauftragten die Möglichkeit bieten, Projektideen – und damit nicht zuletzt auch Produktideen – untereinander zu begutachten. Dadurch wird auch außerhalb der Projektgruppen ein reger Erfahrungs-, Interessens- und Lehraustausch praktiziert.

2005 war die Geburtsstunde der Projektevernissage an der Fachhochschule St. Pölten. Ziel war, Studierende im Rahmen der Veranstaltung Projektmanagement in die Geheimnisse des Projektmarketing einzuführen und Projekte aus dem Studiengang Telekommunikation und Medien im Rahmen einer Messe zu vermarkten. An der ersten Projektevernissage 2005 nahmen 16 Projektgruppen des Studienganges Telekommunikation und Medien sowie vier studiengangsübergreifende Projektgruppen des Studienganges Medienmanagement und Telekommunikation und Medien teil. 2017 wurde mit 111 Ausstellern aus zehn Studiengängen die Hunderter-Marke geknackt.

Bei der Präsentation der Unterrichtsprojekte stehen nicht nur die Ergebnisse im Vordergrund, sondern vor allem auch die Prozesse der Projektentstehung, Ideenfindung, Entwicklung und eventuell auch Realisierung. Schon bei den letzten Projektevernissagen konnten die Studierenden mit ihren Ideen und Fachwissen begeistern und einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern hinterlassen. Auch bei der kommenden Projektevernissage werden wieder tolle Projektvorstellungen erwartet.

Dialog: Wissenschaft und Wirtschaft

Die Projektevernissage kann auch Anlass sein, um über zukünftige gemeinsame Projekte mit Firmen und Unternehmen nachzudenken. Wirtschaftstreibende bekommen hier einen Einblick in die Arbeit der Studierenden und können durchaus zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit angeregt werden.