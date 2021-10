Ideen für die Zukunft

An der Fachhochschule wird täglich geforscht und entwickelt, das heißt, es entstehen dauernd neue Visionen und Ideen. Das Jubiläum würde einen Anlass bieten, in der Vergangenheit zu schwelgen, jedoch wollte die Hochschule lieber in die Zukunft blicken und rief zu einem Ideenwettbewerb auf.

Auf Platz zwei haben es Sarah Reinprecht (Masterstudiengang Digital Design), Omer Szerer (Masterstudiengang Digital Media Production) und Jessica Hirtl (Masterstudiengang Digital Media Management) mit dem Projekt „Dumpo“ geschafft. Florian Stix

Studierende, Lehrende, Forscher sowie Mitarbeiter aus der Verwaltung wurden gebeten, ihre „Ideas for Future“ einzureichen. Insgesamt 48 Teams und Einzelpersonen nahmen daran teil. Eine Jury bewertete alle Ideen und wählte die besten 25 aus, diese werden bei der Campuseröffnung ausgestellt.

So können Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Forschung die Projekte einsehen und sich bestenfalls mit dem Team dahinter vernetzen. „Ideas for Future streben Lösungen für Herausforderungen unserer Zeit an“, erzählt Geschäftsführer und Jurymitglied Hannes Raffaseder, „sie schaffen einen Mehrwert für unsere Gesellschaft und machen Unmögliches möglich.“

Die Köpfe hinter der Idee auf dem dritten Platz sind Tim Ehmke (Bachelor Data Science & Business Analytics), Johannes Lücker (Master Raumforschung und Raumordnung), Mantas Bandonis (Master Digital Healthcare, Master Artificial Intelligence) und Pia Engl (Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU Wien). FH St. Pölten

Mit Handtüchern Schall absorbieren

Auf den ersten Platz hat es das Projekt „ZilpZalp“ geschafft. Das Team stellt aus textilen Abfällen und nachwachsenden Rohstoffen akustische Schallabsorber her. Ausrangierte Handtücher und ein Rahmen aus Holz sind die Hauptbestandteile des Redesigns. Das Bevölkerungswachstum ist mit einem höheren Lärmpegel verbunden. Die Absorber sollen die Umgebung ruhiger gestalten.

Flaschen rein, Rabatte raus

Auf dem zweiten Platz ist ein Team, das sich zum Ziel setzte, durch ein Bonusprogramm die Beteiligung der Bevölkerung an der Sammlung von Plastikmüll zu erhöhen. Sie entwickelten die App „Dumpo“. Die Kunden checken sich mit der App über einen Scanner am Automaten ein, scannen den Barcode der Flasche und bekommen im Gegenzug eine gewisse Anzahl an Punkten auf ein Konto gutgeschrieben. Diese können gesammelt und im Anschluss gegen Vergünstigungen für nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen eingelöst werden.

Einfach Urban Indoor Farming betreiben

Auf den dritten Platz schaffte es die Idee mit dem Namen „Aicosystems“. Dies ist ein modularer Software- und Internet-of-Things-Prototyp, der den Zustand von Pflanzen überwacht und kontrolliert. Daten von Sensoren und optional Kameras, die Aufschluss über Wachstum, Ertrag, Gesundheitszustand, Nährstoffaufnahme und möglichen Krankheits-/Schädlingsbefall geben, werden durch Künstliche Intelligenz analysiert, intuitiv visuell aufbereitet und den Nutzern bereitgestellt.

Weitere Ideen finden unter www.fhstp.ac.at/25Jahre