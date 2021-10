Neue Mensa in gewohnter Qualität

Sodexo begleitete die Fachhochschule schon in den vergangenen Jahren als Mensa-Betreiber vor Ort und wird dies auch weiterhin tun – in neuem Ambiente und mit neuem Angebot.

zVg

Die neu gestaltete Mensa am FH-Campus wird künftig unter dem Namen „eat“ Frühstück, Mittagessen und Snacks anbieten. Dazu die Standortverantwortliche Claudia Gruber: „Im Zuge der Erweiterung des Campus wurde auch die alte Mensa komplett ausgehöhlt und etwas versetzt. Sie befindet sich künftig im Durchgangsbereich zwischen altem (Gebäude B) und neuem Teil (Gebäude A). Verantwortlich für die Neugestaltung der Mensa ist das Architekturbüro NMPB.“ Als verantwortungsbewusster Dienstleister sieht der „Quality of Life Services“-Anbieter Sodexo seine unternehmerische Aufgabe darin, sich für gesunde Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden einzusetzen.

In Bildungseinrichtungen – von Kindertagesstätten bis Mensen im Hochschulbereich – hat die Einhaltung höchster Sicherheits- und Hygienestandards besondere Priorität, weiß Michael Freitag, Country President Sodexo Österreich: „Wir sichern die Qualität unserer Lebensmittel durch regelmäßige externe Kontrollen und Zertifizierungen. Zudem verfügt Sodexo über ein Team an Ernährungswissenschaftlern und schult alle seine Mitarbeitenden in Sachen Lebensmittelsicherheit.“ Der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln ist fest in der Philosophie von Sodexo verankert. Deshalb wird eine ressourcensparende Verpflegung angeboten, die unnötige Verpackungen und Lebensmittelabfälle vermeidet sowie einen achtsamen Umgang mit Energie und Wasser pflegt.

Der Mensch im Mittelpunkt

Bei allen Services, die Sodexo anbietet, steht der Mensch im Mittelpunkt. Der Einsatzbereich ist groß: Vom ersten Kindergarten- und Schultag über den Arbeitsalltag als erwachsene Person bis zu sicheren Services in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen begleitet das Unternehmen ein Leben lang. Die Steigerung und der Erhalt der Lebensqualität stehen dabei im Fokus.

Neben der Mitarbeiterverpflegung erstrecken sich Sodexos Dienstleistungen im Facility Management und -Service über mehrere Bereiche wie Arbeitsplatzstrategie, -Design, -Management, -Technik und -Analyse sowie Services rund ums Arbeitsleben. Diesen ganzheitlichen 360-Grad-Ansatz mit Blick auf Mensch, Immobilie und Umgebung nennt das Unternehmen „Vital Spaces“. Dazu Freitag: „Als starkes Team unterstützen wir die Kunden dabei, sich um die alltäglichen Dinge des Lebens keine Gedanken machen zu müssen und sich stärker auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.“