Die Stadt selbst erkunden

St. Pölten in Eigenregie zu erkunden, ist ganz einfach:

Auf Plätzen und an Gebäuden in der Innenstadt St. Pöltens, im Landhausviertel sowie am Bahnhofplatz ist das Kultur-Touristische Leitsystem ein Wegweiser für Gäste und Ortsansässige. Es läuft wie ein roter Faden durch die Stadt und liefert Informationen über St. Pölten.

Die Fenster in den Infostelen oder die auf Gebäuden angebrachten Tafeln lenken den Blick auf besondere Ansichten und auf schöne Details. In kaum einer anderen Stadt Österreichs gehen die Stilepochen – vom Barock über Jugendstil bis zur modernen Architektur – solch ein harmonisches Ensemble ein. Der Barock-Baumeister Jakob Prandtauer, der Jugendstil-Baumeister Joseph Olbrich sowie der Architekt Hans Hollein haben in der ganzen Stadt ihre Spuren hinterlassen.

Im Folder „Ihr Stadtbegleiter“ wird ein Rundgang durch die Stadt beschrieben. Ein inkludierter Stadtplan erleichtert die Orientierung. Dieser ist erhältlich in der Tourismusinfo am Rathausplatz gleich neben dem Rathaus.

Gratis Audioguide für die Stadt-Tour

Die kostenlose Audio-App „Hearonymus“ hält alle geschichtlichen Fakten und interessante Informationen zu den barocken Häusern bereit. Der akustische Stadtspaziergang führt auch zur modernen Architektur des Landhausviertels und des Kulturbezirks. Gestartet wird der Audioguide für das Smartphone am Rathausplatz. 23 Stationen stehen auf dem Plan.