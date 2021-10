FH feiert 25 Jahre

26 Studiengänge und mehr als 20 Weiterbildungslehrgänge in den neuen Themenbereichen Kommunikation, Medien, Digitale Technologien, Informatik, Security, Bahntechnologie, Gesundheit, Soziales und Innovation – in den 25 Jahren des Bestehens der Fachhochschule St. Pölten entwickelte sie sich zu einem wesentlichen Player in der heimischen Hochschullandschaft und einem der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Die Hochschule zeichnet sich darüber hinaus durch ihr zukunftsweisendes und stetig wachsendes Studienangebot, stark interdisziplinäre Zusammenarbeit und ihre Forschungsstärke aus. „Unsere Absolventen und Absolventinnen erreichen eine nahezu 100-prozentige Beschäftigungsquote“, zeigt man sich stolz bei der FH.

Rund 8.800 Absolventen zählt die Fachhochschule seit Bestehen. Begonnen hat alles mit der Gründung des Vereins zur Förderung der Gesellschaft zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen St. Pölten m.b.H. 1993. Bis zur Gründung der Fachhochschule selbst mit dem ersten Studiengang „Telekommunikation und Medien“ dauerte es weitere drei Jahre. Damals war die Hochschule noch in einem Gebäude gegenüber der Glanzstoff angesiedelt. An ihren heutigen Platz in der Matthias-Corvinus-Straße zogen Lehrende und Studierende erst 2007, als der erste FH-Campus eröffnet wurde. 14 Jahre später, entstand aufgrund des enormen Wachstums der Zubau, der über alle Etagen mit dem Bestandsgebäude verbunden ist.

Aber nicht nur der Standort veränderte sich im Laufe der Zeit, auch die Erweiterung von Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsgebieten der Hauptberuflichen und die Einrichtung eines Förderprogramms waren Meilensteine. 2001 fand die Gründung des FH-Kollegiums statt. Dieses ist ein demokratisch gewähltes Organ, welches mit der Durchführung und Organisation des Lehr- und Prüfungsbetriebes sowie Forschung betraut ist. Es setzt sich zusammen aus der Kollegiumsleitung und deren Stellvertretung sowie Vertretern der Studiengangsleitungen, der haupt- und nebenberuflich Lehrenden und Forschenden sowie der Studierenden. Zwei Jahre später erfolgte die erste institutionelle Evaluierung und 2004 wurde der FH offiziell die Bezeichnung Fachhochschule verliehen. Voraussetzungen dafür waren mindestens zwei Studiengänge und 1.000 Studierende.

Im Studienjahr 2001/2002 fiel der Startschuss für die Diplomstudiengänge Computersimulation, Medienmanagement und Sozialarbeit. Weitere zehn Studiengänge entstanden in den Jahren von 2008 bis 2014. 2014 startete die FH auch ihr Gründungsförderprogramm „Creative Pre-Incubator“. Das Start-up-Förderprogramm für Studierende der FH St. Pölten beinhaltet Workshops, Beratung, Coaching, individuelle Betreuung, Unterstützung beim Businessplan und ein Weiterarbeiten am Business Case. Der „Creative Pre-Incubator“ ist eine Kooperation zwischen der FH St. Pölten und der accent Gründerservice GmbH und wird vom Land NÖ (Wirtschaft, Tourismus und Technologie) gefördert und aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert.

2015 wurde an der FH St. Pölten das erste „Josef Ressel Zentrum“ Niederösterreichs gegründet. Es diente der Erkennung gezielter Angriffe im IT-Bereich auf Unternehmen. Mit nachgestellten Angriffen auf Server entwickeln Forscher Verfahren, mit denen in Zukunft Unternehmen geschützt werden sollen. In „Josef Ressel Zentren“ wird anwendungsorientierte Forschung auf hohem Niveau betrieben, hervorragende Forscher und Forscherinnen kooperieren dazu mit innovativen Unternehmen. Finanziert werden die Zentren vom damaligen Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) sowie den Firmenpartnern.

Seit 2018 ist auch das Land Niederösterreich an der Fachhochschule St. Pölten beteiligt. 2019 erfolgte die Grundsteinlegung für den neuen Fachhochschulcampus, der jetzt eröffnet wird.