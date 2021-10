Wünsche mit Blick in die Zukunft

Zum Jubiläum 25 Jahre Fachhochschule St. Pölten und mit dem neuen Campus ist der Blick bereits in die Zukunft gerichtet. CEO Gernot Kohl und Kollegiumsleiter Alois Frotschnig sehen die Fachhochschule gut aufgestellt. Kohl dankt für die Unterstützung von Land Niederösterreich und Landeshauptstadt St. Pölten: „Insbesondere für die enge Zusammenarbeit bei der Planung und Umsetzung, der Finanzierung neuer Studiengänge und von Projekten, die eine nachhaltige Weiterentwicklung und Stärkung der Region mit sich bringen.“

Wunsch nach Plätzen und Forschungsgeld

Der eine oder andere Wunsch bleibt trotzdem. So begrüßt Kohl die Empfehlung einer vom Wissenschaftsministerium beauftragten Studie, die Relation hin zu mehr Studierenden an Fachhochschulen zu ändern und somit den FH-Sektor auszubauen: „Das ist wichtig und zu begrüßen.“ Er fordert zudem zusätzliche Ausbildungsplätze in den Bereichen Soziales und Gesundheit sowie in interdisziplinären Fächern und im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In den vergangenen Jahren habe das Ministerium lediglich zusätzliche Plätze in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik finanziert.

St. Pölten zählt zu den forschungsstärksten Fachhochschulen, die insgesamt einen wesentlichen Beitrag in der FTI-Strategie (Forschung, Technologie und Innovation) des Landes NÖ leisten. „Im Gegensatz zum Universitätssektor gibt es keine Forschungsbasisfinanzierung“, bedauert Kohl. Das bedeute, Forschung könne nur aus drittmittelgeförderten Projekten betrieben werden. Diese Förderungen seien größtenteils aber nur Teilfinanzierungen und die Fachhochschulen müssten für die Forschung Eigenmittel bereitstellen. „Deshalb braucht es für den FH-Sektor eine nachhaltige, leistungsbezogene Forschungsfinanzierung“, fordert Kohl.

Ein weiteres Anliegen Kohls ist die Einführung von Sondertöpfen für Zusatzaufgaben – Digitalisierung, zusätzliche Covid-Maßnahmen oder die Third Mission, eine bewusste Übernahme von Verantwortung der Hochschulen für die Gesellschaft.

Fokus auf die Zukunftsorientierung

Gut aufgestellt sieht Kollegiumsleiter Alois Frotschnig der Studiengänge bezüglich Themen: „Wir fokussieren uns in der täglichen Arbeit auf die zukunftsorientierte Gestaltung der Studiengänge.“ Wie bei den Gesundheitsberufen. Der Bedarf an Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflege sei größer denn je und werde in Zukunft weiter steigen. Ein weiterer wichtiger Zukunftsbereich ist für Frotschnig Bahntechnologie und Mobilität: „Mit unseren Studiengängen haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und betreiben weitreichende Forschung.“

Auch in der Medientechnik verzeichnet die Fachhochschule eine rasante Weiterentwicklung. Digitalisierung sei eine enorme Herausforderung für die Gesellschaft, aber in der Wirtschaft auch eine wichtige Triebfeder für die Weiterentwicklung.

Im Department Soziales und im „Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung“ wird an nachhaltiger Integration digitaler Anwendungen gearbeitet.