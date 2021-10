Gut begleitet in die Selbstständigkeit

Ihre Angebote für Gründungswillige haben Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) und Land NÖ gebündelt: So ist die Initiative „Gründerland Niederösterreich“ entstanden. Im Rahmen der Initiative kümmern sich Experten in den Bezirks- und Außenstellen der WKNÖ um den rechtlichen Teil, die Berater von riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ, um den betriebswirtschaftlichen Teil der Gründung.

Darüber hinaus werden neue Services angeboten: Gründungsinteressierte erhalten erstmals die „Gründerland Niederösterreich“-Mappe. Die Mappe enthält unter anderem eine Checkliste zur ersten Orientierung, mit welchen Fragestellungen man sich wohin wenden kann, und unterstützt bei der Planung der nächsten Schritte.

Auf www.gruenderland-noe.at sind alle Kontaktdaten zu den Ansprechpartnern in den jeweiligen Bezirken zu finden. Wichtig ist auch die Übersicht zu den Aus- und Weiterbildungsprogrammen für Gründer: das WIFI-Kursangebot der Wirtschaftskammer NÖ und das „riz up“-Seminarprogramm.

„Wir sind das Gründerland Niederösterreich“: Unter diesem Motto präsentieren sich Gründerinnen und Gründer auch per Video im Netz: Eine eigene Seite auf whatchado, der größten Berufsorientierungsplattform, porträtiert junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie beantworten Fragen nach ihrem Unternehmen, ihren Erfahrungen und geben Tipps.

„Die Gründerinnen und Gründer wissen, was das Beste für ihr Unternehmen ist, und wir bieten das Know-how, um sie bei allen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Themen zu unterstützen. Unser Appell an alle Gründungsinteressierten: Nützen Sie unsere kostenlosen Unterstützungsleistungen. Mit Ihrem Unternehmen wird Niederösterreich zum Gründerland – wachsen wir gemeinsam!“, so WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und NÖ-Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.