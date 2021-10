„Aus Vision ist Realität geworden“

Vor 20 Jahren kam der heutige CEO Gernot Kohl als hauptberuflich Lehrender an die Fachhochschule (FH) in St. Pölten. Drei Jahre später übernahm er die Geschäftsführung. Seither hat sich viel getan. Den Weg zur heutigen Fachhochschule beschreibt er im Interview. Darin verrät er aber auch, wie er als Student war.

NÖN: Wenn Sie die Chance bekämen, heute an der FH zu beginnen, welchen Studienzweig würden Sie wählen?

Gernot Kohl: Wahrscheinlich würde ich den Bachelor-Studiengang Data Science und Business Analytics wählen. Es macht mir einfach Spaß, mit Zahlen, Daten und Fakten zu agieren und Zusammenhänge zu verstehen. Das Programmieren hat mich schon als Jugendlicher interessiert. Mit meinem ersten Praktikumsgeld hab ich mir meinen eigenen Computer gekauft.

Waren Sie ein guter Student?

Kohl (lacht): Ich war ein sehr guter Schüler. Als Student war ich gut. Denn während des Studiums habe ich meine heutige Frau kennengelernt und es war mir nicht mehr so wichtig, auf Prüfungen ein „Sehr gut“ zu haben. Wichtig war es, das Studium in kurzer Zeit zu absolvieren und auch für Nebenjobs Zeit zu haben.

Waren Sie nervös vor Prüfungen?

Kohl: Eine gewisse Prüfungsnervosität ist auch gesund, da steigt das Adrenalinlevel und man läuft zu Höchstleistungen auf.

Können Sie sich an eine bestimmte Situation erinnern?

Kohl: Die ärgste Prüfung war Werkstoffkunde auf der TU. Ich hatte mein gesamtes Leben nicht so viel gelernt. Der Professor hat acht Studierende um den Tisch versammelt. Einer hat eine Frage gestellt bekommen, wurde die nicht perfekt beantwortet, musste der Nächste ergänzen. Das war extrem.

Wie hat sich St. Pölten als Hochschulstadt entwickelt?

Kohl: Vor 25 Jahren haben wir mit einem einzigen Studiengang gestartet, Telekommunikation und Medien in der Glanzstoff-Villa. 65 Studierende mit einer Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als ich 2001 an die Fachhoschule gekommen bin, hat für ein Willkommenstreffen die 20 Quadratmeter große Kaffeeküche gereicht. Damals hat sich niemand vorstellen können, wohin sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, nicht einmal Bürgermeister Stadler. Hut ab vor den Entscheidungsträgern von damals. Jetzt gibt es über 400 Haupt- und 1.000 Nebenberufliche.

Nadja Straubinger

Gibt es irgendwo Aufholbedarf?

Kohl: Es gibt viel Entwicklungspotenzial. In vielen Bereichen sind wir und die NDU sicher vorne mit dabei und die Suttner-Uni wird sich sicher auch gut entwickeln. In einigen Themenbereichen haben wir eine Führungsrolle. Ich denke auch, von der Anzahl der Studierenden her braucht sich St. Pölten nicht zu verstecken. Auf die Einwohnerzahl relativiert sind 4.000 Studierende nicht so viel weniger wie etwa in Wien. Ich rechne damit, dass noch weitere Gebäude in der Nähe der FH errichtet werden – mit Start-ups und Spin-offs. Es wird eine Umgebung entstehen, wo sich Firmen bewusst an diesem Ort ansiedeln. Es wird eine richtige Hochschul-Innovationslandschaft entstehen.

Worauf sind Sie stolz bei der Campus-Erweiterung?

Kohl: Ich freue mich darauf, dass durch das zweite Gebäude noch mehr sichtbar wird, was wir tun, welche Vielfalt es auf der Fachhoschule bereits gibt. Es ist alles neu gebaut und es wird sofort Verwendung finden, das Gebäude ist ziemlich ausgelastet. Mich persönlich freut es, dass wir uns in der Planung viel überlegt haben. „Campus der Zukunft“ lautete das Motto eines partizipativen Entwicklungsprozesses. Darin waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch Studierende eingebunden. Jetzt sieht man, wie aus der Vision von damals Realität geworden ist. Wirklich stolz bin ich dann, wenn die Leute sagen: „Das ist toll und da fühlen wir uns wohl.“