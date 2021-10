Studieren in St. Pölten

Von internationaler Küche über heimische Wirte bis zu gepflegter Bier- und Weinkultur: Am Rathaus- und Herrenplatz laden gemütliche Schanigärten ein, auch Heurige sind in Gehnähe zu finden.

Wer bis in die frühen Morgenstunden tanzen und feiern möchte, kann das in einer der zahlreichen Bars oder Clubs. So manches Café hält ein Frühstück für Spätaufsteher bereit. Die größeren Musikfestivals wie das Frequency und das Beatpatrol werden von den Studierenden gerne besucht. Auch im Rest des Jahres sorgen Konzerte und Musikevents für ausgelassene Stimmung.

Wenn das Wetter schön ist, laden die Naherholungsgebiete rund um die Viehofner Seen zum Baden und Bootfahren im Sommer oder Eislaufen und Eishockey im Winter ein. Der 19 Hektar große See mit einer maximalen Wassertiefe von sechs Metern bietet auch Lauf- und Walkingbegeisterten idyllische Routen.

Das Lokal „Seedose“ mit angeschlossenem Bootsverleih verwöhnt mit Schmankerln, auch im Picknickkorb. Von einem Aussichtsturm zwischen den beiden Viehofner Seen überblickt man das Seenerlebnis aus der Vogelperspektive. An den Viehofner See anschließend liegt das Badeparadies Ratzersdorfer See mit Stegen, Umkleiden und zwei Schwimmplattformen. Neben großzügigen Bademöglichkeiten mit FKK-Bereich gibt es Beachvolleyball-, Fußball- und Basketballplätze sowie eine Minigolfanlage.

Natur entdecken in der Landeshauptstadt

Im 40-seitigen Folder „Natur entdecken in St. Pölten“ findet man alle grünen Vorzüge der Stadt. Parkanlagen, Erholungsgebiete, regional vorkommende Pflanzen, einheimische Tiere und vieles mehr in Bild und Text. Die Broschüre ist kostenlos bei St. Pölten Tourismus am Rathausplatz erhältlich.

Mit dem Fahrrad oder einem Scooter lassen sich die Seen gut erreichen. In der FH können kostenlos Scooter ausgeliehen werden, zudem stehen Fahrräder von „nextbike“ zur Verfügung.

Auch beim Pilgern kann die schöne Landschaft bewundert werden. Durch St. Pölten führen der Pielachtaler Pilgerweg nach Mariazell und der Manker Wallfahrerweg.

Kunst und Kultur hautnah erleben

Von Ausstellungen über Tanz bis zu elektronischer Musik: Der Kulturkalender bietet rund ums Jahr Attraktives. Das Festspielhaus, die „Bühne im Hof“ und das Landestheater Niederösterreich warten mit einem modernen Kulturprogramm auf. In St. Pölten gibt es ausgezeichnete Galerien und Museen: das Stadtmuseum St. Pölten, das Museum am Dom, das Museum Niederösterreich, die Galerie Maringer – um nur einige zu nennen.

Zu den wichtigsten Festivals zählen das Barockfestival im Juni, das Sommerfestival von Juli bis August und das „Summer Blues Festival“ im Juli.

Ausflugsziele rund um die Stadt entdecken

Wer jetzt im Herbst die Gegend erkunden will, kann am Traisental-Radweg in das charmante Weinbaugebiet Traisental radeln, das mit einer gemütlichen Einkehr in den romantischen Kellergassen lockt.