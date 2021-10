Neuer Campus der FH St. Pölten eröffnet

1996 mit rund 60 Studierenden und einem Studiengang gestartet, hat sich die FH St. Pölten in den vergangenen 25 Jahren zu einer bedeutenden Bildungs- und Forschungseinrichtung entwickelt: Heute bilden wir mehr als 3.700 Studierende in 26 Studiengängen und zahlreichen Weiterbildungslehrgängen aus. Zudem setzen wir mit unseren Forschungsaktivitäten regional und international Impulse.

Im Jahr 2007 bezogen wir unser bisheriges FH-Gebäude, das nun im Verbund mit dem Neubau den Campus St. Pölten bildet. Basis für den Bau bildete ein umfangreicher partizipativer Planungsprozess, in den neben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Beginn an auch Studierende eingebunden waren. Der neue Campus geht somit optimal auf die verschiedenen Bedürfnisse ein: offene Lernzonen für die Studierenden, eine stärkere Integration des Außenbereichs – hier wird es künftig einen eigenen Campus-Garten mit Freiluftklasse geben – und modern ausgestattete Lehr- und Lernräume werden in Zukunft modernes Studieren und Lernen noch besser unterstützen, während die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Campus flexibel nutzbare Arbeits- und Besprechungsräume vorfinden, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken.

Beim Bau des neuen Campus spielte das Thema Nachhaltigkeit für uns von Beginn an eine zentrale Rolle. Neben einer positiven Ökobilanz waren für uns hier auch soziofunktionale Aspekte wichtig: Wie fühlen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Studierenden im Gebäude? Wie sind der thermische und akustische Komfort, die Luftqualität, die Barrierefreiheit? Das Gebäude verbindet all diese Anforderungen optimal – so wurde der Campus bereits vor der Fertigstellung als „Nachhaltiger Bildungsbau“ ausgezeichnet.

Der Bezug unseres neuen Campus, der neben der Fachhochschule St. Pölten auch die Bertha von Suttner Privatuniversität beherbergt, bildet für uns den Startschuss für eine weitere erfolgreiche Zukunft. Der neue Campus soll zu einem offenen Ort des Wissenstransfers werden und wichtige Impulse für die Region setzen.

Im Namen des gesamten Teams der FH St. Pölten bedanken wir uns für die Errichtung des neuen Campusgebäudes durch die Landeshauptstadt St. Pölten und die finanzielle Unterstützung des Landes Niederösterreich bedanken. Der neue Campus St. Pölten ist eine Investition in den Wissenschaftsstandort Niederösterreich beziehungsweise St. Pölten und eine hervorragende Basis für eine weitere erfolgreiche Entwicklung sowohl in der Aus- und Weiterbildung als auch im Bereich der Forschung und bei unseren zahlreichen Wissenstransfer-Aktivitäten.