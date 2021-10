Die FH als Arbeitgeberin

Mit mehr als 3.700 Studierenden ist die Fachhochschule St. Pölten ein wesentlicher Player in der heimischen Hochschullandschaft und zudem einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Rund 400 hauptberufliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Bereichen und an die 1.000 nebenberuflich Lehrende sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Die FH bietet eine Beschäftigung mit vielfältigen Möglichkeiten. Getreu dem Motto „Gemeinsam gestalten, individuell entfalten“ arbeiten die Teams aus Lehre, Forschung und der Verwaltung interdisziplinär zusammen, um die Zukunft mitzugestalten, und erhalten dabei ausreichend Raum zur individuellen Entfaltung und persönlichen Weiterentwicklung.

Die Hochschule zeichnet sich darüber hinaus durch ihr zukunftsweisendes und stetig wachsendes Studienangebot, stark interdisziplinäre Zusammenarbeit und ihre Forschungsstärke aus. Durch die Lage und die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist die Fachhochschule auch für Mitarbeiter aus umliegenden Regionen gut erreichbar. Die Strecke von Wien nach St. Pölten beispielsweise dauert mit der Bahn nur 25 Minuten.

Die FH beteiligt sich auch an der europäischen Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Die Strategie soll Arbeitsbedingungen von Forschern und Forscherinnen in Europa verbessern. Dafür wurde ein Maßnahmenplan entwickelt, der von der Europäischen Kommission mit dem Prädikat „Human Resources Excellence in Research“ ausgezeichnet wurde.

Basis für das europäische Programm sind die „European Charter for Researchers“ und der „Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“. Die Charta ist eine Sammlung allgemeiner Grundsätze und beinhaltet Empfehlungen der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Karriereperspektiven von Forschenden. Geplante Maßnahmen wurden im „Action Plan“ veröffentlicht. So soll in den nächsten Jahren der Frauenanteil erhöht, ein Kinderbetreuungskonzept erstellt und ein kontinuierliches Mentoring eingeführt werden.

Alle Infos zu Arbeit und Karriere an der Fachhochschule St. Pölten finden Sie unter fhstp.ac.at/karriere