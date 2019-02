Im 16. Jahrhundert reiste Süleyman zu Fuß von Lissabon nach Wien. Das Spannende an der Geschichte: Süleyman war ein Elefant. Ani Antonova machte aus diesem Stoff den Film „The Outlander“ (Szenenausschnitt oben): „Die Geschichte des Elefanten Süleyman entdeckte mich und nicht umgekehrt. Seine dramatische Geschichte hat mich sehr berührt und dieses Gefühl ließ mit der Zeit auch nicht nach.“

Das Interesse hat sich für die Filmemacherin auf jeden Fall ausgezahlt. Denn der Animationsfilm wurde beim Asifa Austria Award prämiert. „Ich freue mich sehr, dass der Film sowohl bei der Jury als auch beim Publikum so gut angekommen ist“, sagt Antonova. Mittlerweile feierte „The Outlander“ in Liverpool seine Premiere in England und wurde auch in Dublin (Irland) gezeigt.

Antonova ist 1986 in Bulgarien geboren, dort aufgewachsen und lebt momentan in Wien. Sie hat „Multimedia“ an der „Höheren Graphischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt“ Wien abgeschlossen. Außerdem absolvierte sie Portugiesische Philologie an der Universität Sofia „Hl. Kliment Ohridski“ in Bulgarien.

Dankbar für Hilfe der Fachhochschule

Mittlerweile studiert Antonova „Digitale Medientechnologien“ an der Fachhochschule St. Pölten. Für den Studiengang habe sie sich entschieden, weil sie „Animationsskulpturen“ machen möchte und „mehr über Echzeitsysteme, ‚creative coding‘ und Sensorik“ lernen wollte. Der FH ist Antonova für die Unterstützung und den Enthusiasmus sehr dankbar: „Ich wurde mit dem Projektstipendium des Fördervereins finanziell unterstützt und das war sehr hilfreich. Außerdem fasziniert mich das Interesse, das die FH St. Pölten für Animationskunst zeigt.“ So habe man vonseiten der FH St. Pölten etwa Franziska Bruckner gewinnen können, die nun die Forschungsgruppe Media Creation an der Fachhochschule leitet. Davor war sie Dozentin an verschiedenen Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Außerdem wurde, so Antonova, die Masterklasse „Animation & Visual Effects“ gegründet und eine internationale Konferenz auf die Beine gestellt. „Das sind Impulse, die sehr wichtig sind“, streicht die Filmemacherin positiv hervor.

Hohe Luftfeuchtigkeit als Hindernis

Antonova hat im Zuge ihres Studiums auch ein Auslandssemester in Lissabon absolviert: „Ich hatte in Lissabon die Ehre in der Klasse des Animationsgurus Pedro Serrazina zu studieren und sein Feedback hat mich sehr motiviert. Außerdem war der kreative Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig.“ Doch nicht alles war super in Lissabon. Die Studentin war bei der Arbeit im Ausland auch mit Herausforderungen konfrontiert: „Es ist schwieriger, in Portugal Animationen zu zeichnen, da die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist und das einen großen Einfluss auf das Zeichenpapier hat.“

Die Filmemacherin Ani Antonova hat schon Ideen für das nächste Projekt, verrät aber noch nicht mehr. | Dimiter Ovtcharov



Über künftige Filmprojekte hält sich Antonova noch bedeckt. Sie hat aber natürlich schon begonnen, sich Gedanken zu machen: „Hoffentlich kommt es auch bald zur Umsetzung.“

Beim letzten Filmprojekt „The Outlander“ hatte sie Glück und fand schnell Hilfe, um die Idee in die Realität umzusetzen: „Als ich begonnen habe Literatur und historische Nachweise über den Elefanten zu suchen, stieß ich auf Dr. Annemarie Jordan Gschwend. Sie hat an einer historischen Recherche über die Geschichte von dem Elefanten Süleyman bereits gearbeitet.“ Daher kontaktierte Antonova Gschwend, um sie zu fragen, ob sie sie unterstützen kann. „Nach wenigen Tagen kam sie direkt aus der Schweiz, um mir bei der Entwicklung des Drehbuchs zu helfen“, erzählt Antonova.

Für die Zeit nach dem Studium hat sie noch keine konkreten Pläne: „Ich muss mich aber beeilen, denn mit der Geschwindigkeit, mit der sich die Technik entwickelt, kann man nur hoffen, nicht von einem Roboter ersetzt zu werden. Na ja, falls dies mit mir passiert – dann wünsche ich mir eine Roboterin mit Sinn für Humor.“