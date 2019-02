Während andere allein mit ihrem Studium voll ausgelastet sind, managt Christoph Dressler parallel dazu erfolgreich seine Sport-Karriere. Das 25-jährige Beachvolleyball-Ass bereitet sich aktuell auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio vor.

„Wenn man erfolgreich sein will, sollte man früh schlafen gehen.“

Christoph Dressler, Student und Profi-Sportler

An der Fachhochschule Wiener Neustadt studiert Dressler Sport und angewandte Trainingswissenschaft, daneben auch noch Betriebswirtschaftslehre via Fernstudium. Wie er das schafft? „Mein Tag ist durchstrukturiert. Das würde ich auch anderen Studenten empfehlen“, sagt Dressler.

Sein Wecker klingelt jeden Tag zwischen fünf und halb sechs. „Mein Körper ist in der Früh und am Vormittag einfach leistungsbereiter.“ Mit ein Grund, warum der Sportler zu dieser Tageszeit am liebsten lernt. Wenn dann das Mittagstief einsetzt, geht’s ab ins Training. Das findet zweimal pro Tag statt, sechs Tage die Woche. „Und am Abend wiederhole ich oft das am Vormittag Gelernte noch mal“, erzählt er.

Wichtig, so Dressler, sei bei alldem die psychologisch-mentale Komponente: „Man sollte etwas studieren, was einen wirklich interessiert.“ Ansonsten sei die Motivation kaum vorhanden – und dann sei es schwierig, den nötigen Willen aufzubringen. Was es noch brauche, seien verständnisvolle Professoren, „was zum Glück kein Problem ist“. Die erforderliche Anwesenheit zu erfüllen, sei als Profi-Sportler nämlich kaum möglich. Dank seines verständnisvollen Umfelds dürfe er Prüfungen an Ersatzterminen absolvieren und Fehlstunden anders kompensieren.

Derzeit verbringt Dressler viele Stunden auf dem Platz und ebenso viel Zeit in der Kraftkammer – die Olympischen Spiele 2020 nähern sich. „Es ist wichtig, dass wir uns in der Saison voll auf unsere Körper verlassen können. Schön, wenn man dann sieht, dass sich die Arbeit ausgezahlt hat.“

Hat er noch einen Tipp für gestresste Studenten? „Ich lege Wert darauf, früh ins Bett zu gehen.“ Man merke, wie sich beim Schlafen das Gelernte festigt und der Körper regenerieren kann. „Ich würde daher allen raten, tendenziell zeitiger schlafen zu gehen.“ Nachsatz: „Außer Fernsehen oder Netflix macht man am Abend meistens sowieso nichts mehr.“