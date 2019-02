Wenn Christoph Prinzinger in einem Flugzeug sitzt, muss er sich ablenken. Er hört Musik, schaut Filme oder spielt Nintendo. Denn Christoph Prinzinger hat Flugangst. Was eigentlich nichts Außergewöhnliches ist. Wenn er seinen Beruf nennt, aber schon: Christoph Prinzinger ist Gründer der Reiseplattform Urlaubshamster und sitzt des Berufes wegen mehrmals im Jahr im Flugzeug.

Viel lieber setzt er aber seine Kunden ins Flugzeug. Seit der Portalgründung 2014 flogen rund 35.000 mit Urlaubshamster in den Urlaub. „Wir suchen uns die besten Angebote namhafter Reiseveranstalter raus und stellen sie gesammelt online.“ Mit Bravour, wie es scheint: „Solange es die Plattform gibt, mussten wir keine einzige Beschwerde verbuchen“, erzählt Prinzinger stolz.

Den Grundstein für diesen Erfolg legte ein Professor an der Fachhochschule St. Pölten, wo Prinzinger am Department Medien und Digitale Technologien studierte: „Irgendwann wirst du etwas mit CMS machen und es wird dir gefallen“, sagte er damals zu Prinzinger. Er behielt recht. Die Auseinandersetzung mit dem Software-Programm legte die Basis für Prinzingers Internetplattform.

Christoph Prinzinger mit Freundin Viki in Californien vor dem größten Baum der Welt. | zVg Urlaubshamster

Begonnen hat seine Leidenschaft zum Programmieren jedoch nicht erst in der Studienzeit, sondern schon einige Jahre zuvor, in der HTL Rennweg. „Ich wollte immer alles selbst programmieren“, erzählt er. Das änderte sich, als er nach der Matura an der FH St. Pölten zu studieren begann und noch tiefer in die Materie Medientechnik eindrang. Er lernte, nicht ausschließlich alles selbst entwickeln zu wollen, sondern vorgefertigte Lösungen zu verwenden bzw. für seine Zwecke anzupassen. Das sparte Zeit und Nerven und ermöglichte mehr Ressourcen für das Wesentliche.

Neben der Zeit in den Hörsälen der Fachhochschule und dem Pendeln zwischen St. Pölten und Wien arbeitete er in einem Unternehmen als Webentwickler und wurde dort nach seinem Abschluss auch angestellt. Parallel zu Studium und Arbeit zog Prinzinger bereits die Schnäppchenjäger-Plattformen Sparhamster und Urlaubshamster auf. Seit 2014 ist das − so wie auch für mittlerweile fünf Mitarbeiter − seine Lebensgrundlage. „Wir wachsen kontinuierlich und haben mit dem Anspruch, dass sich unsere Kunden auf uns verlassen können, dabei eine Menge Spaß“, erzählt Prinzinger von seiner Arbeit. Auch wenn das bedeutet, dass er dafür hin und wieder in ein Flugzeug steigen muss ...