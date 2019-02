NÖN: Fachhochschule oder Universität – viele junge Menschen sind nach der Matura unsicher. Für welche ist eine Fachhochschule die bessere Wahl?

Ulrike Prommer: Ich möchte nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist. Die Nähe zur Praxis an den Fachhochschulen ist aber sicherlich ein Argument, das viele anspricht. Das andere ist die Studiendauer, die sich durch den zeitlichen und organisatorischen Rahmen ergibt, und die hohe Beschäftigungsquote – 99 Prozent unserer Absolventen finden nach ihrem Abschluss einen Job. Und natürlich die Vielfalt an Studiengängen: Österreichweit gibt es 450.

Wie haben sich die Fachhochschulen in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt?

Prommer: Sehr gut und auch sehr schnell! Vor 25 Jahren gingen die ersten Fachhochschulen in Betrieb. Damals starteten zehn FH-Studiengänge mit 700 Studierenden. Jetzt haben wir 450 Studiengänge mit über 51.000 Studierenden. In Niederösterreich wuchsen wir von drei Studiengängen mit 150 Studierenden auf jetzt knapp 10.000 Studierende. Dass sich die Fachhochschulen so schnell entwickeln, war für mich vor 25 Jahren unvorstellbar.

Warum ist Nähe zur Wirtschaft in den Studiengängen von Fachhochschulen so entscheidend?

Prommer: Die Aufgabe von Fachhochschulen war und ist, immer in Kontakt mit der Wirtschaft zu sein, um zu sehen, was der Arbeitsmarkt braucht. Und dementsprechend Studiengänge zu etablieren bzw. jene, die es schon gibt, anzupassen. Fachhochschulen müssen immer sehr nahe an der Gesellschaft sein, um neue Trends und Ausbildungsbereiche zu erkennen, die dann in den Studiengängen aufgenommen werden.

Wie geht es den (niederösterreichischen) Fachhochschulen?

Prommer: Wir haben mit der niederösterreichischen Landesregierung eine sehr gute Unterstützung und sind hier regional sehr gut verankert. Auf Bundesseite sind die Gespräche grundsätzlich positiv, aber hinsichtlich der finanziellen Mittel ist es schwierig, da die Fördersätze gleich bleiben. Die Fachhochschulen werden immer gelobt, dass sie sehr gut, effektiv und gut für den Arbeitsmarkt ausbilden. Um auch in Zukunft diese Qualität halten zu können, muss der Fördersatz pro Studienplatz erhöht werden, um die jährlichen Kostensteigerungen abdecken zu können.

Ein Blick in die Zukunft: Wie werden sich die Fachhochschulen entwickeln?

Prommer: Fachhochschulen müssen immer vorne sein und das wird sich verstärken, indem die Nähe zur Wirtschaft und der Schnelllebigkeit, die Adaption der Studienpläne und Anforderungen der Wirtschaft noch mehr forciert werden. In 15 Jahren werden die Fachhochschulen einen noch größeren Anteil am tertiären Sektor in Österreich haben. Vor allem in den Gesundheitswissenschaften im Bereich der Pflege wird es noch zu weiteren Aufstockungen kommen.

Wird sich die Art des Studierens verändern?

Prommer: Das tut es bereits. Es wird flexibler, gerade hinsichtlich des berufsbegleitenden bzw. berufsermöglichenden Studierens. Auch die Didaktik und Zugänge werden sich verändern – noch mehr hin zu Reflexion und Diskussion in den Lehrveranstaltungen, während die Grundlagen vermehrt im Selbststudium zu erarbeiten sind. Auch internationale Kooperationen werden stärker ausgebaut sein, die auch Kurzaufenthalte im Ausland ermöglichen.