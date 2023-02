Gesundheits- & Krankenpflege PLUS

Im Studium Gesundheits- und Krankenpflege werden die Studierenden optimal auf die zukünftigen Anforderungen im Gesundheitswesen vorbereitet. Das modular aufgebaute Studium vermittelt Lehrinhalte zu diagnostischen, rehabilitativen und therapeutischen Maßnahmen zur Erhaltung von Gesundheit und Prävention von Krankheit.

Studierende werden bestmöglich auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Patient*innen in den jeweiligen Berufsfeldern vorbereitet. Neben fundierten praktischen Fertigkeiten vermittelt das Studium fächerübergreifende Fachkompetenz, sozialkommunikative Kompetenz, Selbstkompetenz und auch wissenschaftliche Kompetenz.

„Dabei legen wir neben der theoretischen Wissensvermittlung großen Wert auf berufspraktische Ausbildungselemente: Die Hälfte der Ausbildung findet im Rahmen von Praktika in unterschiedlichen Fachbereichen statt“, sagt Studiengangsleiterin Petra Ganaus.

Bei Start im September können Studierende ergänzend zum Studiengang auch den Akademischen Lehrgang Präklinische Versorgung und Pflege inklusive der Ausbildung zur Rettungs- und Notfallsanitäter*in gemäß Sanitätergesetz absolvieren.

Zusätzlicher Standort für Pflegestudium

Die FH St. Pölten bietet ab September 2023 das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege zusätzlich auch am Bildungscampus Mostviertel in Mauer an: 24 Studienplätze stehen ab Herbst 2023 an diesem Standort zur Verfügung.