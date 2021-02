Mehr als 3.500 Studierende erhalten in aktuell 26 Studiengängen und in zahlreichen Weiterbildungslehrgängen eine akademische Ausbildung in den Bereichen Medien, Digitale Technologien, Informatik, Security, Bahntechnologie, Wirtschaft, Gesundheit und Soziales. Dabei stehen Aktualität und Praxisbezug im Mittelpunkt: Zahlreiche Kooperationspartner*innen aus der Wirtschaft sichern die Verbindung von Forschung und Praxis und bieten wertvolle Kontakte zu potenziellen Arbeitgeber*innen.

Campus St. Pölten – Campus der Zukunft

Wer im Herbst das Studium an der FH St. Pölten beginnt, profitiert bereits vom neuen Campus St. Pölten: mit modernsten Lehr- und Lernräumen, Laboren, einer großen Bibliothek und viel Raum zum Gestalten Ihrer Zukunft!

Ausbildung am Puls der Zeit

Die Digitalisierung ist fest in der Strategie der FH St. Pölten verankert und spiegelt sich auch im Studienangebot wider. Mehr als die Hälfte der angebotenen Studiengänge weisen Schwerpunkte in diesem Bereich auf. Neu ab Herbst 2021 startet der Studiengang Master Data Intelligence. Der Umgang mit Künstlicher Intelligenz (AI) und der digitalen Transformation steht im Mittelpunkt des Studienganges.

Hybridmodus

Die Labore sind fürden aktuellen Hybridmodus ausgestattet. FH St. Pölten

Der aktuelle Hybridbetrieb zwischen Präsenz- und Fernlehre ermöglicht es unseren Studierenden, ihre Praxisausbildung erfolgreich durchzuführen. Das FH-Elektronik-Labor wurde für Online-Übertragungen mit Kameras ausgestattet, die Studierenden bekommen sogenannte Trainerkits zugeschickt, und sie können den Technik-Verleih der FH St. Pölten nutzen. Somit können die Studierenden von unterschiedlichen Standorten aus am praktischen Unterricht teilnehmen.

Fit für die Zukunft

Mit unserem Ausbildungsprogramm nehmen wir auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes Bezug. Unseren Absolvent*innen bieten wir hervorragende Karrierechancen: Sie erreichen eine nahezu 100-prozentige Beschäftigungsquote. Bereits während des Studiums arbeiten Studierende gemeinsam mit erfahrenen Forscher*innen an wissenschaftlichen Projekten. Lehrende und Gastvortragende aus dem In- und Ausland vermitteln Fachwissen, aktuelle Themen und Branchentrends aus erster Hand und bieten die Möglichkeit zur Vernetzung.

Flexibles Studieren

Die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ist uns ein wichtiges Anliegen. Zahlreiche Studiengänge und Lehrgänge werden daher berufsbegleitend angeboten. Es gibt auch dual organisierte Studienangebote, die die theoretische Wissensvermittlung und die praktischen Ausbildungsblöcke direkt mit der Tätigkeit im Unternehmen verzahnen.

Go international!

So lautet unser Motto zum internationalen Erfahrungsaustausch. Wir fördern und unterstützen unsere Studierenden in der internationalen Mobilität. Ob ein Auslandssemester an einer der mehr als 150 Partnerhochschulen, ein Auslandspraktikum oder die Teilnahme am International Student Network – die FH St. Pölten ist international vernetzt und bietet beste Vor aussetzungen, um internationale Erfahrung zu sammeln.

