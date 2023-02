Wissen, was morgen zählt

Aktuell sind es mehr als 3.700 Studierende, die in 26 Studiengängen und zahlreichen Hochschullehrgängen eine akademische Ausbildung an der FH St. Pölten absolvieren. Bei allen Studienrichtungen – die Schwerpunkte werden in den Themenbereichen Medien und Digitale Technologien, Informatik und Security, Bahntechnologie, Kommunikation und Management, Gesundheit und Soziales gesetzt – stehen Aktualität und Praxisbezug im Fokus. Zahlreiche Kooperationspartner*innen aus der Wirtschaft sichern die Verbindung von Forschung und Praxis und bieten wertvolle Kontakte zu potenziellen Arbeitgeber*innen.

Der Campus St. Pölten: mit modernsten Lehr- und Lernräumen und Laboren ausgestattet. Foto: NOEN

Viel Raum zum Entfalten: Campus der FH St. Pölten

An der FH St. Pölten profitieren Studierende vom modernen Campus: mit innovativen Lehr- und Lernräumen, top ausgestatteten Laboren, einer großen Bibliothek und viel Raum zum Gestalten der eigenen Zukunft. Den Studierenden stehen individuell nutzbare Selbstlernzonen zur Verfügung. So können Unterrichtspausen ideal genutzt oder Gruppenarbeiten gemeinsam durchgeführt werden.

„Perfect Match“ – beste Karrieremöglichkeiten

Mit einer Ausbildung am modernen Campus St. Pölten werden Studierende auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes bestens vorbereitet. Absolvent*innen erreichen eine nahezu 100-prozentige Beschäftigungsquote. Zwei Drittel der Alumni der FH St. Pölten finden nach ihrem Abschluss einen Job, der laut eigener Aussage perfekt zu ihrem Studium und ihrer Qualifika tion passt. Bereits während des Studiums arbeiten Studierende an praxisorientierten Projekten. Lehrende und Gastvortragende aus dem In- und Ausland vermitteln Fachwissen zu aktuellen Themen und Branchentrends aus erster Hand.

Flexibles Studieren

Die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ist uns ein wichtiges Anliegen. Zahlreiche Studiengänge und Lehrgänge werden daher berufsbegleitend angeboten. In dual organisierten Studiengängen ist theoretische Wissensvermittlung mit praktischen Ausbildungsblöcken direkt mit der Tätigkeit im Unternehmen verknüpft. Verpflichtende Präsenzphasen, die meist am Abend und am Wochenende stattfinden, wechseln sich mit Selbstlernphasen und E-Learning ab. Studierende der FH St. Pölten haben außerdem die Möglichkeit, die Räumlichkeiten des Campus jederzeit zu nutzen. So können die Labore unkompliziert für studentische Projekte in Anspruch genommen werden.

Einblick in die Forschung

Die FH St. Pölten zählt zu den forschungsstärksten Fachhochschulen in Österreich und arbeitet mit nationalen und internationalen Partner*innen an anwendungsbezogenen Projekten. Praxisorientierte Forschung hat an der FH St. Pölten einen engen Bezug zur Lehre. Studierende bearbeiten im Rahmen von Projekten Forschungsfragen, die sich an aktuellen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft orientieren.

Foto: zVg

www.fhstp.ac.at/

