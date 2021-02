Je nach FH gibt es eine Auswahl an Studien, die auch ohne Matura und nur mit einer Studienberechtigungsprüfung (SBP) zugänglich sind. Für die SBP gibt es verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen: Das Mindestalter bei der SBP für Studien an Unis, FHs oder PHs beträgt 20 Jahre.

Anerkannt werden können auch einschlägige, also studienbezogene Vorbildungen, die beruflich oder außerberuflich erworben wurden. Was genau anerkannt wird, hängt von der einzelnen FH ab. Die Prüfung selbst besteht immer aus fünf Einzelprüfungen: einem Aufsatz über ein allgemeines Thema, zwei bis drei Pflichtfächern sowie einem bis zwei Wahlfächern, die sich schon mit Themen aus dem künftigen Studium beschäftigen. Wer überlegt, diesen Weg zu gehen, sollte sich am besten auf der Homepage der jeweiligen FH über das genaue Angebot an Studien informieren, für die keine Matura notwendig ist.

Fernstudium

Eine Möglichkeit, die sich zusätzlich zum gängigen Studienalltag bietet, ist das Fernstudium. Bei dieser Studienform müssen die Studenten nur eine bestimmte Anzahl an so genannten Präsenztagen anwesend sein, die restliche Zeit wird von zu Hause aus studiert. In der Fernstudienphase steht ein Onlinecampus zur Verfügung, für den persönlichen Austausch mit Lehrenden und Studienkollegen gibt es zusätzlich Foren, Videokonferenzen und Online- Sprechstunden.

Der große Vorteil dieser Studienform liegt in der sehr flexiblen Zeiteinteilung. Ein Fernstudium eignet sich besonders gut für jene, die daneben arbeiten müssen oder besonders lange Anfahrtswege haben.

Wer sich für ein solches Studium entscheidet, benötigt aber ein sehr gutes Selbstmanagement.

