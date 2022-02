Autofahrt in die Zukunft

Beton unter der Lupe

Er zählt zu den wichtigsten Baustoffen in Industrie, Wohnbau und der öffentlichen Struktur: Beton.

In einem Forschungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit dem Forschungsunternehmen der Fachhochschule (FOTEC) umgesetzt wird, widmet man sich verschiedenen Betonrezepturen und entwickelt Systeme, um die Qualitätssicherung einfacher, effektiver und sicherer zu gestalten. So musste zur Überprüfung des Betons bisher immer ein Probekörper hergestellt werden. Im Betonlabor soll nun aber eine Möglichkeit geschaffen werden, die Druckfestigkeit gleich anhand der Betonrezeptur feststellen zu können.

Der Traum vom Fliegen

In Zusammenarbeit mit der Firma Diamond Aircraft arbeitet die Fachhochschule an einem zukunftsweisenden Transportsystem in der Luftfahrt. Genauer gesagt konzentriert man sich auf den Individualverkehr in der Luft. Der Trend zu kleinen flugfähigen Transportsystemen für den personalisierten Personentransport besteht bereits. Im Rahmen des Projektes legen die Fachhochschule und Diamond Aircraft den Schwerpunkt auf Antriebskonzepte sowie Hybridtechnologien. Neben einem elektrischen Antrieb werden auch hybride Systeme und Wasserstoff als Antrieb untersucht, denn Nachhaltigkeit spielt bei diesem Forschungsprojekt ebenfalls eine große Rolle. „Wir untersuchen auch neue nachhaltig-ökologische Verbundmaterialien hinsichtlich ihrer Eignung zum Bau dafür geeigneter Komponenten der Flugzeugstruktur, um eine umweltfreundlichere Alternative zu bestehenden Composite Materialen zu finden“, so Projektleiter Markus Trenker.

Schlüsselrollen der Banken

In einem weiteren Projekt widmete man sich der Bankenwelt in Niederösterreich. Untersucht wurde in der Studie „Banken in Niederösterreich 2020“ die landesweite Struktur und Entwicklung des Sektors sowie dessen Performance in den vergangenen 15 Jahren. Besonderer Fokus wurde dabei auf die regionale Wirtschaft während der Pandemie gelegt. Auftraggeber dieser Studie war die Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Auf Raumfahrt-Mission

Bereits im Jahr 2017 entsandte die Fachhochschule mit „PEGASUS“ einen Satelliten ins Weltall. Mit der Folgemission „CLIMB“ geht man nun einen nächsten Schritt. Durch eine neue Frequenz können Daten zwischen Satelliten und Bodenstation ausgetauscht werden. Obwohl die Veränderung der bisher verwendeten Frequenz klein erscheint, hat sie für das Team rund um Projektleiter Carsten Scharlemann große Auswirkungen. Bisher betrug die Menge an Daten, die man vom Satelliten empfing, 2,5 Mbits pro Tag. Das Herunterladen würde daher mehr als zwei Wochen dauern. Mit der neuen S-Band-Frequenz könnte man solche Fotos jetzt allerdings in wenigen Sekunden laden. Um eine solche Änderung auch nutzen zu können, sind beim Satelliten und auch in der Bodenstation Adaptionen notwendig. Diese setzt die Fachhochschule mit zwei externen Partnern aus der Region um.

Wertvolle Lebensmittel

Forscher und Forscherinnen der Fachhochschule, der BOKU und WU Wien gingen im Auftrag von „Netzwerk Kulinarik“ der Frage nach, welche Lebensmittel für

Österreicher besonders wertvoll sind. Diese Studie lieferte die ersten empirischen Forschungsergebnisse zur Wertschätzung von Lebensmitteln.

Quelle: fhwn.ac.at