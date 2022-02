„Den Fachhochschul-Sektor in seiner Gesamtheit stärken“

Als erste Frau an der Spitze der Fachhochschulkonferenz (FHK) vertritt Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC FH Krems, seit November 2021 die 21 Fachhochschulen Österreichs.

NÖN: Was bedeutet die neue Funktion als Präsidentin? Was ist Ihr Aufgabengebiet?

Ulrike Prommer: Die FHK ist eine Interessensgemeinschaft der 21 österreichischen Fachhochschulen. Die Präsidentschaft ist eine ehrenamtliche Funktion. Wichtigste Aufgabe ist es die Fachhochschulen gegenüber den Stakeholdern zu vertreten.

Wie intensiv ist die zeitliche Herausforderung in der neuen Funktion? Ist das mit den Aufgaben in Krems gut vereinbar?

Prommer: Mein Vorgänger Raimund Ribitsch von der FH Salzburg hat bei der Übergabe zu mir gesagt: „Herzliche Gratulation zum Knochenjob!“ Es ist sicher eine Aufgabe, die fordert. Einen Tag in der Woche werde ich im Schnitt für die Fachhochschulkonferenz tätig sein. Ich habe die Aufgabe vor der Wahl mit meinen Gremien abgestimmt, und wir haben uns einen Modus überlegt, wie wirdas auch gut schaffen werden.Aber ich bin Geschäftsführerin der IMC FH Krems – und ich bleibe das auch.

Eine Frau als Geschäftsführerin –da waren Sie in Krems 2009 noch eher allein auf weiter Flur. War das eine besondere Herausforderung?

Prommer: Es ist schon immer eine Herausforderung, wenn man als Frau eine Führungsfunktion übernimmt. Und ich glaube auch, dass es – leider! – noch immer keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist mir auch ein besonderes Anliegen, dass ich Frauen Mut mache, in die Führung zu gehen. Im Fachhochschulsektor sind 50 Prozent der Absolventen Frauen, aber in den Vorstandsetagen sind es noch keine 50 Prozent. Und ich denke, da kann man mit einer Rolle, die manhier übernimmt, auch Mut machen.

Ist das Studieren nicht ohnehin schon „weiblich“?

Prommer: Wir haben in Krems 70 Prozent Frauen, aber im Schnitt sind es an den FHs österreichweit rund 50 Prozent, die das Studium abschließen. Die werden in der Wirtschaft ankommen!

Wie ist das jetzt in der „Pionierrolle“ als erste Frau an der Spitze der FHK?

Prommer: Bei der Wahl war das überhaupt kein Thema. Da ist der Fachhochschulsektor sicher sehr offen und sogar ein Vorreiter. Wichtig ist hier, dass man Erfahrung mitbringt. Ich habe die Fachhochschulen von der Gründung an miterlebt, und ich glaube, wir sind jetzt erwachsen. Ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung, die ich einbringen kann.

War die erfolgreiche Performance der IMC FH Krems ausschlaggebend für Ihre Wahl?

Prommer: Die 21 FHs sind sehr unterschiedlich – von kleinen mit 300 Studierenden bis zu großen mit 7.000. Die Kremser FH ist sicherlich von der Größe her im Mittelfeld, aber sehr international ausgerichtet. Für die Wahl war das sicher nicht ausschlaggebend.

Eines Ihrer Ziele ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arbeit der Fachhochschulen. Was konkret sind Ihre Wünsche?

Prommer: Der erste Punkt ist für mich eine Entbürokratisierung. Die Fachhochschulen wurden mit einem schlanken Rahmengesetz gegründet. Das wurde immer umfangreicher. Es wäre an der Zeit, das Gesetz zu ändern. Zum Beispiel bei der Programmakkreditierung: Wir müssen für jede Änderung in den Studiengängen ein aufwendiges Verfahren durchführen. Ich glaube, das könnte man verschlanken. Das zweite wichtige Anliegen: In den Fachhochschulen gibt es Forschung und Lehre. Da fehlt eine nachhaltige Finanzierung der Forschungstätigkeit, damit wir auch Phasen zwischen einzelnen Projekten überbrücken können.

Wenn Sie nach drei Jahren auf Ihre Präsidentschaft zurückschauen: Was würden Sie gerne erreicht haben?

Prommer: Für mich ist die Stärkung des Fachhochschul-Sektors in seiner Gesamtheit wichtig – sowohl in der Qualität als auch in der Quantität. Auch mehr Studienplätze sind ein Ziel. Der Sektor kann und soll noch wachsen. Natürlich geht das nur in einer sehr intensiven Kommunikation mit den Stakeholdern und Interessensgemeinschaften.

Die FHs werden, vor allem vonseiten der Universitäten, oft noch immer als „Schmalspur-Studieneinrichtungen“ belächelt. Ich nehme an, Sie sehen das

anders …

Prommer: Es gibt in Österreich eben den Universitäts- und den Fachhochschulsektor. Ich will da nicht unterscheiden in „besser“ und „schlechter“. Jeder hat seine Stärken. Die Fachhochschulen sind der zweitgrößte Sektor. Jeder dritte Studierende entscheidet sich für eine FH. Und die Beschäftigungsquote der Absolventinnen und Absolventen in unserem Bereich liegt bei 98 Prozent. Die Zahlen zeigen, dass dieser Sektor erfolgreich ist.

Heißt das, eine FH-Ausbildung ist die optimale Vorbereitung auf den Berufsalltag?

Prommer: Auf jeden Fall, ja. Das Grundziel der FH ist eine praxisorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau. Die meisten Absolventinnen und Absolventen sind sehr gefragt und bekommen einen adäquaten Job.

Sie sind Absolventin einer Universität. Würden Sie heute eher eine FH besuchen?

Prommer: Ich würde einen Mix machen. Ich würde eine FH besuchen, dann vielleicht einen Master im Ausland. Ich bin ein Fan davon, dass man internationale Erfahrungen machen kann. Ich würde die „Bologna-Struktur“ jedenfalls nutzen. Das war, als ich studiert habe, leider noch nicht möglich.