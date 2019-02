„Für mich war schon immer klar, dass ich einmal im Gesundheitsbereich arbeiten möchte“, sagt Martina Krehan selbstbewusst. „Ich bin dann irgendwie auf den Beruf Hebamme gekommen. Ich habe mich informiert, auch mit einer Hebamme gesprochen und dann war das mein Ziel.“

Und dieses Ziel hat die 22-Jährige erreicht. Seit Jänner arbeitet sie im Sankt Josef Krankenhaus in Wien und kümmert sich dort um werdende Mütter. Das Schönste am Job sei für Krehan, dass sie in erster Linie gesunde Frauen und Kinder betreuen dürfe: „Schwangerschaft und Geburt sind etwas normales und keine Krankheit. Man muss natürlich auch auf Komplikationen aufpassen, aber in vielen Fällen kann man bei wahnsinnig schönen Ereignissen dabei sein. „Wenn ein neuer Mensch geboren wird, ist das etwas Besonderes“, gerät sie ins Schwärmen. Und: „Es ist einfach wunderbar, wenn die Familien nach ein paar Tagen glücklich das Krankenhaus verlassen.“

Theorie und Praxis sind auf der FH essenziell

Die FH-Absolventin ist in Hollabrunn aufgewachsen und hat dort das Bundesgymnasium besucht. „Ich habe 2015 maturiert und gleich danach die Fachhochschule in Krems begonnen“, so Krehan. Über die Ausbildung dort kann Krehan nur Positives berichten: „Praxis und Theorie wird total gut verbunden. Man hat jedes Semester einen Theorie- und einen Praxisblock. Das ist super, da lernt man was.“ Vor allem die Praktika seien extrem wichtig: „So ist man nach den drei Jahren fix und fertig und kann überall arbeiten und alles machen.“ So bräuchte es keine „lange“ Einschulungszeit mehr.

Momentan sei es mit abgeschlossener Ausbildung leicht, einen Job auf dem Gebiet zu bekommen. „Es gibt einen extremen Hebammenmangel“, sagt Krehan. Bei ihrem Beruf stünde die Frau sehr im Mittelpunkt. Es sei kein Beruf, wo man viel mit Neugeborenen zu tun hat. Es gehe vor allem um die Betreuung während der Geburt: „Wir begleiten die Frauen.“

Dadurch, dass Krehan die Frauen intensiv betreut, würde es sie schon mitbekommen, wenn mal etwas nicht so läuft, wie man es sich wünscht. „Während der Geburt ist man die erste Ansprechperson. Natürlich ist es ein Beruf, der sehr schön ist, aber wenn etwas Schlimmes passiert, dann ist es wirklich ganz schlimm. Im Nachhinein arbeitet das manchmal in einem, aber der Job ist einfach so.“

Anna Jirak

Im Zuge des Studiums wollte Krehan auch einmal woanders als Hebamme arbeiten. „Ich war mit zwei Studienkolleginnen vier Wochen in einem Krankenhaus in Tansania, wo wir Schwangere betreut haben.“ Es sei dort eine ganz andere Geburtshilfe gewesen: „Man denkt sich, ,Kinderkriegen ist überall auf der Welt gleich‘, aber die Standards sind ganz andere gewesen.“

Besonders eindrucksvoll war für die junge Hebamme, wie stark der Glaube in Tansania bei den Menschen ist. „Alle sind so religiös. Ich hatte das Gefühl, dass ihnen das sehr geholfen hat, wenn etwas einmal nicht so gut gelaufen ist, die Reigion gibt den Menschen dort Halt.“ Wer an einem Auslandspraktikum interessiert ist, solle es auf jeden Fall machen, rät Krehan: „Es war durchaus eine Herausforderung, aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe extrem viel für mich selber mitnehmen können.“