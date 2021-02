Wer zu Gerda Stocker-Legen- stein in die psychologische Beratung kommt, kommt mit einem Problem, das mit dem Studium zusammenhängt. Im Laufe des Gesprächs wird dann oft klar: Eigentlich geht es um tiefer liegende Themen.

Eine Stunde in der Woche hatte die 60-Jährige bis vor dem Beginn der Pandemie im Zimmer des Betriebsarztes ein offenes Ohr für junge Menschen. Die Beratung an der FH ist als Unterstützung für Studierende bei Krisen und in Problemsituationen gedacht. Wer längerfristige Betreuung braucht, den leitete Gerda Stocker-Legenstein an andere Stellen weiter. Extrastunden unabhängig von der fixen Sprechstunde gibt es nach Bedarf. Und dieser Bedarf ist laut der Psychologin seit Corona um rund ein Drittel gestiegen.

Alte Muster und neue Probleme

Seit 1996 ist Gerda Stocker-Legenstein an der FH tätig. Bisher kamen die Studierenden in der Vorlesungszeit mit psychosomatischen Problemen wie Kopfweh, Verdauungsstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, wegen Problemen mit der eigenen Sexualität, dem Essverhalten, aber auch wegen belastender Vorfälle in der Familie oder der Partnerschaft zu ihr. Der Beratungsbedarf bei Essstörungen sei über die Jahre weniger geworden, so Stocker-Legenstein, alles andere sei mehr oder weniger konstant geblieben – und dann kam Corona.

„Jetzt haben viele depressive Verstimmungen. Probleme, die auch schon vorher da waren, werden jetzt in der Corona-Krise stärker sichtbar“, sagt die Psychologin. Hinzu kommen neue Probleme wie fehlende Kontakte: „Die Studierenden sind den Austausch gewohnt, wir haben an der FH normalerweise auch viele Gruppenarbeiten. Jetzt muss die Motivation plötzlich aus einem selbst kommen.“ Heißt: „Die Strukturen und der für die FH typische Präsenzunterricht fehlen und damit auch die Motivation für das Studium. Viele Studierende haben keinen Antrieb, der Tag fühlt sich unbefriedigend an. Negative Gedanken und Zukunftsängste verstärken sich, viele haben Schlafstörungen. Auch Probleme in der Partnerschaft oder der Familie machen den Studenten zu schaffen, denn: Viele teilen sich Einzimmerwohnungen oder sind zurück zu den Eltern gezogen, weil sich Studentenheime derzeit nicht auszahlen“, erzählt Gerda Stocker-Legenstein.

Selbstmanagement als Hilfe in der Krise

Welche Lösungen und Tipps hat sie für Betroffene? „Es geht vor allem darum, sich einen Wochenplan zu erstellen, sich Puffer einzuplanen und sich vorher mit einem Zeitprotokoll anzuschauen, wie viel Zeit man eigentlich wofür verwendet“, empfiehlt sie. „Ich habe den Studierenden geraten, sich zu überlegen, was ihnen Freude macht. Sie sollten sich anschauen, was sie schon alles geschafft haben, und sich belohnen, sich überlegen, wie ihr Zukunftsplan aussieht, und gezielt darauf hinarbeiten. Das lenkt ab von negativen Gedanken.“ Chatgruppen zu bilden oder sich überdie Studentenvertretung zuvernetzen sei ebenfalls eine Anregung.