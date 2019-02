„Eigentlich wollte ich ja Einhörner mit Hilfe von Stammzellen basteln – jetzt ist der Fräsinator daraus geworden“, meint Hanna Gansch verschmitzt. In diesem Jahr hofft die FH-Krems-Absolventin mit ihrer Firma NG-Green richtig durchzustarten.

„Wir haben die Firma 2015 gegründet und jetzt, dreieinhalb Jahre später, werden wir Mitte des Jahres endlich mit dem Verkauf und der Produktion unseres Fräsinators starten“, erzählt die St. Pöltnerin. Nachdem Gansch Biotechnologie sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an der FH Krems studiert hatte, folgte parallel zum Studium bereits die Firmengründung. Ihre Masterarbeit schrieb sie schließlich auch über das energiesparende Beschleunigungsrad, das der wichtigste Bestandteil ihres innovativen Fräsinators ist.

Doch aller Anfang ist schwer: Nach der Firmengründung folgte eine Zeit der Adaptierung und Entwicklung des Fräsinators. „Ich bin nicht die Erfinderin, die Idee kommt von einem Bekannten. Wir mussten zu Anfang noch sehr viel entwickeln und probieren, das hat auch viele Ressourcen gefressen“, erzählt Hannah Gansch.

Danach folgte eine weitere Hürde: die Suche nach Investoren. „Ich habe sehr intensiv gesucht, aber immer nur die Rückmeldung bekommen, dass das nichts wird – als dann die Absage von unserem letzten möglichen Investor kam, war ich sehr verzweifelt“, erinnert sie sich.

Doch dann kam überraschend die Einladung zur Puls4 Show „2 Minuten, 2 Millionen“, bei der sie ebenfalls bereits vorher schon einmal eine Absage bekommen hatte. Gansch konnte mit ihrem Produkt überzeugen und „dann ging alles ganz schnell“, erzählt die Niederösterreicherin.

Doch was ist das Besondere an ihrem Fräsinator? „Wir haben ein Gerät entwickelt, das multifunktional einsetzbar ist und dabei noch Energie spart“, erklärt Gansch. Im Gegensatz zu normalen Schneefräsen, deren Auswurfrad wie ein Ventilator den Schnee befördert, arbeitet der Fräsinator mit vier Schaufeln. Diese werden durch die patentierte Konstruktion in eine spezielle Bewegung gebracht, die einerseits ein schonendes Aufnehmen von Schüttgut ohne Beschädigung ermöglicht und andererseits Energie spart.

Das Gerät ist also effizienter bei weniger Spritverbrauch und einem geringeren Verschleiß. Insgesamt 60 Prozent Energieeinsparung bringe der Fräsinator gegenüber herkömmlichen Schneefräsen, erzählt Hanna Gansch.

Hanna Gansch hofft, sich mit ihrem Fräsinator auch im saudiarabischen Raum etablieren zu können. | privat

„Unsere Fräse zerstört die Schüttgutstruktur nicht, wodurch sie auch für Hackgut, Kompost, Mais, Getreide – kurz, für alles, was nicht beschädigt werden darf – eingesetzt werden kann“, erklärt Gansch. Ihr Ziel ist, das Gerät auch im saudiarabischen Raum zu etablieren, da es auch im Transport und vor allem Abtransport von Sand eingesetzt werden kann.

Hanna Gansch ist zuversichtlich und hofft, dass ihr Unternehmen nun Fahrt aufnimmt. Sie ist froh, die FH absolviert zu haben: „Ich denke, dass eine FH ein großer Vorteil ist, wenn man weiß, dass man in die Privatwirtschaft will, weil man hier sehr viel Praxisbezug hat.“ Auch die Zeitersparnis durch den fixen Stundenplan und fixe Prüfungseinheiten schätzte sie persönlich sehr am FH-Studium.