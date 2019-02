Sicherheit durch Hacken? Ganz genau! Um etwaige Sicherheitslücken in Systemen zu entdecken, braucht es manchmal gezielte „Hacker-Angriffe“. Dafür gibt es sogar eigene Hacker-Challenges. Eine solche, die Austrian Cyber Security Challenge (ACSC), konnte Hassan Mohamad mit seinem Team für sich gewinnen.

„Eine unvergessliche Woche, die all meine Erwartungen übertroffen hat“, beschreibt Hassan Mohamad das Finale der ACSC.

Doch von Anfang an. Hassan Mohamad studiert IT-Security an der FH St. Pölten. Nebenbei arbeitet er Teilzeit bei Deloitte, einem Wirtschaftsunternehmen in der Digital Forensic. Dort ist er für die forensische Datensicherung, -aufbereitung und -analyse wie auch Penetration Testing (Anm.: umfassender Sicherheitstest einzelner Rechner und Netzwerke jeglicher Größe) sowie die Erstellung von Security-Richtlinien und Schulungen zuständig.

Aber warum fiel Hassan Mohamads Studienwahl genau auf IT-Security an der FH St. Pölten? „Interesse für IT-Security hatte ich schon früh in der HTL-Zeit und ein weiterführendes Studium war für mich eine gute Möglichkeit, mir ein solides Grundwissen zu diversesten wichtigen Security- Themen anzueignen. Die FH St. Pölten hat sich da sehr gut angeboten, da es die einzige FH in Wien Umgebung ist, die einen IT-Security Bachelor anbietet“.

Dort wurde er auch auf die Challenge aufmerksam, für die er sich sofort begeistern konnte. „Solche Challenges sind für mich eine sehr spannende Möglichkeit, um etwas Neues zu lernen.

Man steht oft vor einer kniffligen Aufgabe und lernt auf dem Lösungsweg viele Dinge, die einem wahrscheinlich sonst nie untergekommen wären. So lerne ich oft, wie die Dinge wirklich funktionieren, was sich tatsächlich im Hintergrund abspielt, denn erst dann ist klar, inwiefern die jeweilige Technologie angreifbar ist und wie ein Angriff verhindert werden kann.“

Während der Challenge wurde er allerdings mit Problemen konfrontiert. „Da die Challenges oft auf reale Schwachstellen aufbauen, ist es sehr vorteilhaft, wenn man diese bereits kennt und dadurch schnell identifizieren kann. Natürlich kann einem aber nicht alles geläufig sein und so tappt man oft sehr lange im Dunkeln, bis man den richtigen Ansatz wählt. Das war vor allem während der Qualifikation der Fall.“

Beim Finale der ACSC in Alpbach war schließlich Teamarbeit gefragt, die laut Mohamad fundamental für den Sieg war. „Wir haben die Challenges mit Rücksicht auf unsere jeweiligen Stärken untereinander aufgeteilt und zu Beginn jeder Challenge ein kurzes gemeinsames Brainstorming eingelegt. Dazwischen haben wir uns auch immer gegenseitig am Laufenden gehalten und Lösungsvorschläge ausgetauscht. Das hat reibungslos und effektiv funktioniert und war aus meiner Sicht letztlich entscheidend für unseren Erfolg.“

Auch in seiner Freizeit beschäftigt sich Mohamad mit dem Thema IT-Security. Neben Challenges, die er bewältigt, besucht er gerne Security- und Hackerkonferenzen, wie etwa die IT-SECX in St. Pölten. Zudem hört er regelmäßig Podcasts, um immer informiert zu bleiben.

Auch hinsichtlich seiner Zukunft hat der Student schon genaue Vorstellungen: „Ich möchte mich weiter auf offensive Security spezialisieren, also Penetration Testing und Red Teaming (Anm.: Gruppe, die als Gegner auftritt, um die Effektivität einer Organisation zu verbessern).“