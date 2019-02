Aktuell bleibt in der Industrie jede sechste Stelle für Hochschulabsolventinnen und -Absolventen aus dem MINT-Bereich, also aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, unbesetzt. Und mehr als jedes vierte Unternehmen, das im letzten Jahr MINT-Stellen zu besetzen hatte, hätte noch weitere MINT-Arbeitsplätze vergeben können – scheiterte jedoch an zu wenigen geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern.

Die fortschreitende Digitalisierung wird diesen Fachkräftemangel weiter verschärfen. „Laut Prognosen des AMS werden bis 2023 österreichweit rund 50.000 neue MINT-Jobs entstehen, mehr als 28.000 davon im Informations- und Telekommunikationsbereich“, erklärt Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV-NÖ).

Höhere Einstiegsgehälter, gute Verdienstchancen

Aus Sicht der Industrie ist es daher sehr zu begrüßen, dass 2019 beschlossen wurde, dass der FH-Sektor österreichweit um 1.000 Studienplätze im MINT-Bereich ausgebaut wird. „Damit wird die bildungspolitische Erfolgsgeschichte der Fachhochschulen fortgesetzt. Der beabsichtigte Ausbau ist auch eine wirkungsvolle Maßnahme, um dem Technikermangel in der Industrie entgegenzuwirken“, so Salzer.

Aber nicht nur für den Industriestandort, sondern auch für die zukünftigen Fachkräfte selbst erfüllen die Fachhochschulen eine wichtige Aufgabe: Schließlich warten auf die Absolventinnen und Absolventen aus dem MINT-Bereich nicht nur hervorragende Job- und Verdienstchancen, sondern auch deutlich höhere Einstiegsgehälter als in anderen Studienrichtungen.