Lehrende im Wordrap.

Das Gefühl einer Pionierin

| NOEN

Als Studentin war ich neugierig, begeisterungsfähig und hartnäckig.

Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke , habe ich durchwegs positive Erinnerungen. Ich studierte Medizinische Informatik und Informatikmanagement an der Technischen Universität Wien und habe die neugewonnene Freiheit und Selbständigkeit genossen.

Das Schönste an der Studienzeit war, neue Leute kennenzulernen und mit ihnen an Projekten und Aufgaben zu arbeiten. Außerdem ist mir noch die Atmosphäre der Hochschule gut in Erinnerung geblieben. Man hat als Studierende das Gefühl, eine Pionierin zu sein. Und dass die Welt noch viele spannende Herausforderungen bereithält.

Würde ich jetzt noch einmal ein Studium beginnen, würde ich mich wieder für ein technisches Studium entscheiden.

Im Hörsaal versuche ich, die Inhalte unterhaltsam zu vermitteln und einen Spannungsbogen aufzubauen.

Mag. DI Marlies Temper - Studiengangsleiterin Data Science and Business Analytics, Department Informatik und Security an der FH St. Pölten

Auch die Partys gehörten dazu

Stephan Huger | Stephan Huger

Als Studentin war ich immer zum Diskutieren aufgelegt!

Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, werde ich ganz nostalgisch.

Das Schönste an der Studienzeit war , sich immer mit Neuem befassen zu können. Und die Partys!

Würde ich jetzt noch einmal ein Studium beginnen, würde ich auf jeden Fall ein Auslandssemester machen, um zu sehen, wie das Leben und die Universität in einem anderen Land so laufen.

Im Hörsaal vor meinen Studierenden bin ich gerne, aber selten, weil ich als Lehrende einer FernFH meine Studierenden virtuell treffe.

Prof.in (FH) Mag.a Dr.in Anahid Aghamanoukjan Wissenschaftl. Mitarbeiterin, Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsych., Ferdinand Porsche FernFH

Lernen, lachen und weinen

IMC FH Krems | IMC FH Krems

Als Studentin war ich lern- und wissbegierig (manchmal zum Leiden meiner Vortragenden ;-)).

Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, fallen mir die Momente ein, bei denen wir beim gemeinsamen Lernen vor lauter Lachen weinten.

Das Schönste an der Studienzeit war die Vorfreude auf die praktische Tätigkeit als Ergotherapeutin.

Würde ich noch einmal ein Studium beginnen, würde ich ein Double-Degree-Studium (parallel an zwei akademischen Einrichtungen, Anm.) auswählen.

Im Hörsaal liebe ich es, wenn mich Studierende herausfordern, meine Lehre an ihre Interessen & Fähigkeiten anzupassen.

Prof. (FH) Mona Dür , PhD, MSc Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Angewandte Gesundheitswissenschaften an der IMC FH Krems

Als Student ein „Owezahrer“

FHWN | FHWN

Als Student war ich ehrlich gesagt ein ziemlicher „Owezahrer“ ;-). Mir erschien fast alles andere im Leben spannender als mein Studium und ich war mehrmals kurz davor abzubrechen. Ich fand es großteils leider viel zu praxisfern, trocken und schwer.

Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, bin ich froh, dass ich sie hinter mir habe. Kaum war ich mit dem Studium fertig, standen mir aber viele interessante Möglichkeiten offen.

Das Schönste an der Studienzeit war die Freiheit, sehr vieles ausprobieren zu können.

Würde ich jetzt noch einmal ein Studium beginnen, wäre ich effizienter und zielstrebiger. Heute weiß ich, warum die meisten Dinge, die man lernt, wirklich sinnvoll und nützlich sind.

Im Hörsaal vor meinen Studierenden möchte ich vieles besser machen als früher meine Vortragenden. Das ist aber nicht so leicht. Kritisieren kann man schnell, aber es besser zu machen ist eine echte – aber schöne – Herausforderung.

DI Dr. Jakob Kühnen Studiengangsleiter des Bachelor- und des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieur an der FH Wiener Neustadt (c FHWN)