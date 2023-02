IMC Krems: Zuerst probieren, dann studieren

Kremsgenial studieren: Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences

Lernen Sie das IMC Krems beim Open House am Samstag, 18. Februar, von 9 bis 15 Uhr kennen. Präsentationen, Vorträge, Bewerbungstipps, Praxisprojekte, Berufspraktika, Auslandsaufenthalte und Karriereperspektiven: Der persönliche Kontakt zu Lehrenden, Studierenden, Alumni und dem IMC-Team bietet die beste Möglichkeit zur Orientierung und hilft bei der Entscheidung für ein Studium.

Von Unternehmensführung, Tourismus, Export-oriented Management, International Wine Business, Applied Chemistry bis hin zu Gesundheits- und Krankenpflege und Informatics – insgesamt 17 Bachelor-Studiengänge, zehn Master-Studiengänge und drei Lehrgänge werden am IMC Krems angeboten.

Top-Chancen auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt:

Beschäftigungsquote von 98 %.

Profitieren Sie vom ausgezeichneten Ruf des IMC Krems bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.

Beste Studienbedingungen:

Intensive Betreuung durch engagierte Lehrende, Vorlesungen in überschaubaren Gruppen, fixe Studiendauer, modernste technische Infrastruktur, Bibliothek am Campus.

Berufserfahrung und Praxis im Studium inkludiert:

Alle Studiengänge sind sehr praxisorientiert. So kann man das erlernte Wissen und die Tools sofort im Beruf einsetzen. Ein Vorteil, den auch künftige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sehr schätzen. Schon während des Studiums übt man an „Reallife- Projekten“ und angewandten Forschungsfragestellungen. Das Berufspraktikum in den Vollzeit-Studiengängen bringt jede Menge Berufserfahrung mit sich und es werden wertvolle Kontakte für den Berufseinstieg geknüpft.

Gelebte Internationalität:

über 160 Partneruniversitäten von Asien bis in die USA, internationale Wirtschafts- und Forschungspartner in über 80 Ländern, englisch- und deutschsprachige Studiengänge, Studierende aus über 50 Nationen, Möglichkeit zum Auslandsstudium.

Einer der schönsten Studienorte Österreichs:

Eingebettet in die UNESCO Weltkulturerberegion Wachau. Persönliche und doch internationale Atmosphäre. Beste Einkaufs-, Kultur-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. All das erwartet Sie in Krems – der Bildungshauptstadt Niederösterreichs.

Digital Skills & Nachhaltigkeitsthemen in allen Studiengängen verankert

Weg von der reinen Anwendung, hin zur Logik: Die Studierenden werden in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Digitalisierung und Life Sciences digital-fit gemacht. Soziale Interaktion, Empathie und Kreativität werden Fähigkeiten sein, auf die es in Zukunft ankommt. Nachhaltige Themenbereiche werden ebenso in den Lehrveranstaltungen aller Studiengänge behandelt.

Gefragt wie nie

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Arbeitswelt an sich, sie eröffnet auch neue Jobchancen: Informatiker, die sich mit künstlicher Intelligenz, Data Science & Analytics und Business Intelligenz bestens auskennen, aber auch Change Agents, die Digitalisierungsprozesse in Unternehmen begleiten und zwischen betriebswirtschaftlichen und technischen Stabstellen vermitteln, sind gefragt wie nie.

Wie Sie Beruf und Studium optimal verbinden

Auf der Karriereleiter ein Stückchen höherklettern, sich beruflich neu orientieren oder an der persönlichen Weiter- entwicklung arbeiten: Für Berufstätige ist Weiterbildung entscheidend für die Karriereplanung.

Das IMC Krems unterstützt Sie, damit ein bereits erfolgreich ausgeübter Beruf nicht zum Studienhindernis wird.