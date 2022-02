Bianca Zeller: Zwei Studien, zwei Passionen

„Schon während meiner Schulzeit stand für mich ein technisches Studium oder eines aus dem Bereich Gesundheit als mögliche Fortbildungswege in der engeren Auswahl“, erzählt die 25-jährige Bianca Zeller aus Pressbaum.

Nachdem sie ihre vorwissenschaftliche Arbeit für die Matura über Erneuerbare Energien wie Wärmepumpen geschrieben und bemerkt hatte, wie sehr sie sich für dieses Thema interessiert, beschloss sie, sich in diesem Bereich zu spezialisieren. „Ich habe dann begonnen ‚Urbane Erneuerbare Energien‘ an der FH Technikum Wien zu studieren“, erzählt Zeller.

„Ich wollte aus Interesse noch etwas im Sport- und Gesundheitsbereich studieren.“Bianca Zeller, FH-Studentin

Schon während ihres Masterstudiums („In der Berufswelt bietet der Master bessere Chancen“) arbeitete sie bei verschiedenen Firmen mit Fachgebiet Erneuerbare Energien. Zuletzt auch bei der österreichischen Energieagentur, wo sie im Bereich „Energieeffizienz in Gebäuden“ bei zahlreichen Projekten mit dabei war. Erst im Jänner 2021 schloss sie ihren Master an der FH Technikum Wien ab – und startete bereits im September 2021 mit dem nächsten Studium: Physiotherapie an der IMC FH Krems.

Bianca Zeller bereut nicht, nach ihrem Master noch ein zweites Studium angefangen zu haben. Foto: zVg

„Mir war schon während meines Masters klar, dass ich gerne noch etwas im Sport- oder Gesundheitsbereich studieren möchte. Das wollte ich einfach aus Interesse tun“, erzählt Zeller. Zunächst habe sie überlegt, Sportwissenschaften an der Universität Wien zu studieren. Aber: „Während des Arbeitens nach meinem Masterabschluss ist mir dann bewusst geworden, dass ich gerne einen Beruf ausüben würde, bei dem ich weniger am Schreibtisch arbeite und mehr mit Menschen in Kontakt komme. Daher habe ich wieder mit dem Gedanken gespielt Physiotherapie zu studieren – so wie schon zu Schulzeiten“, erzählt Zeller.

Besonders die medizinischen Aspekte der Physiotherapie, die in den Sportwissenschaften nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, hätten sie dabei am meisten gereizt. Gesagt getan: Bianca Zeller bewirbt sich für das Bachelorstudium Physiotherapie – und wird prompt an der IMC FH Krems zugelassen. „Inhaltlich ist die Physiotherapie natürlich etwas ganz anderes als Erneuerbare Energien“, meint Zeller. Beide Studien hätten jedoch gemeinsam, dass man komplexe Zusammenhänge verstehen können und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben muss. Beide Themengebiete seien zudem im ständigen Wandel. „Das heißt, man hört nie auf zu lernen“, sagt Zeller.