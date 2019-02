Die Prüfungswochen sind für viele Studenten die stressigste Zeit des Jahres. Der Schlaf kommt dabei häufig zu kurz – was oft bleibt, sind Versagensängste und selbst auferlegter Druck. Kognitionswissenschaftlerin Katharina Turecek, Autorin des Buches „Die 99 besten Lerntipps“, sprach mit der NÖN darüber, wie man in dieser Phase die Oberhand behält.

NÖN: Warum fällt manchen das Lernen leicht, während sich andere quälen müssen?

Katharina Turecek: Wer gerne lernt, verwendet zumeist aktive Lernstrategien: Da werden übersichtliche Plakate skizziert, Karteikarten erstellt oder Zusammenfassungen geschrieben. Wer nicht gerne lernt, sitzt meistens gelangweilt vor dem geöffneten Buch. Mein Rat: Finde heraus, welche Methoden dir Spaß machen und probiere auch mal etwas Neues aus. Wie wäre es, einen Teil des Stoffs aufzunehmen und dann beim Radfahren anzuhören?

Welche sind davon abgesehen Ihre Lieblings-Lerntipps?

Turecek: Mein liebster Tipp ist das Verteilen von Stichwortzetteln im Haus: Wichtige Details, Vokabeln, Formeln einfach auf kleine Karten schreiben und an Orten aufhängen, die man häufig aufsucht. Wichtig: Rechtzeitig damit beginnen, am besten eine Woche vor dem Test. Die beste Gedächtnis-Stütze ist die räumliche Verankerung.

Was, wenn man mit dem Lernen zu spät begonnen hat?

Turecek: Mein Last-Minute-Tipp für die Prüfung: Wenn dir eine Antwort nicht einfällt, denke zurück an die Lernsituation: Wo hast du gelernt? Mit wem? Was war um dich herum? Wenn du dir die Lernumgebung vorstellst, fällt dir die Antwort leichter ein, da auch Umgebungsreize die Erinnerung herrufen können.

Gibt es beim Lernen einen Unterschied zwischen Studenten und Schülern? Müssen Erwachsene anders lernen als Kinder?

Turecek: Nein, ich arbeite grundsätzlich mit den gleichen Methoden quer durch alle Altersgruppen. Dabei hat sich gezeigt: Ältere können von Jüngeren viel lernen, wenn es um Merktricks geht. Junge Lerner sind da viel kreativer und offener, Inhalte auch mal „merk-würdig“ zu gestalten. Dafür sind Erwachsene meistens schon besser in Fähigkeiten wie Selbstorganisation oder Zeitmanagement.

Stichwort „Millennial Burnout“: Wie kann man sich zum Lernen überwinden?

Turecek: Indem man Lernen zu etwas macht wie Zähne putzen, also zu etwas, worüber ich nicht nachdenke, ob ich es mache oder wann. Das heißt, ich gewöhne mir fixe Lernzeiten an. Die Einheiten am besten mit einem „Lern-Einstiegsritual“ beginnen. Wenn ich zum Beispiel davor immer ein Glas Wasser trinke, mich dehne oder das Fenster kippe, gewöhnt sich das Gehirn daran und es weiß: Jetzt wird gelernt!

Gibt es Tipps für das Lernen unter Stress? Turecek: Schlafen und spazieren gehen! In stressigen Zeiten kommt häufig der Schlaf zu kurz. Gerade das lernende Gehirn benötigt davon aber besonders viel. Bewegung wirkt sich doppelt positiv auf das Lernen aus: Kurzfristig fördert ein Spaziergang unsere Aufmerksamkeit, langfristig stärkt Gehen unser Gedächtnis und die Lernfähigkeit.

Wirkt sich Lernen positiv auf die Persönlichkeit aus? Gibt es aus kognitiver Sicht Vorteile von lebenslangem Lernen?

Turecek: Ja, ganz eindeutig. Im Gehirn gilt das Prinzip „Use it or lose it“. Wer ein Leben lang lernt, bleibt auch ein Leben lang lernfähig. Geistige Aktivität ist zwar kein 100-prozentiger Schutz vor Demenz-Erkrankungen, aber die Grundvoraussetzung für geistige Fitness. Das ist wie mit dem Körper: Wer sich nie bewegt, wird mit der Zeit auch nicht mehr beweglich sein.