Informationen rund um das FH-Studium

Das richtige Studium finden

Termine für Infotage der einzelnen Fachhochschulen werden auf der jeweiligen FH-Website zeitgerecht angekündigt.

Ein Berufsinteressentest kann eventuell bei der Entscheidung zum richtigen Studium helfen.

Berufs- und Studienmessen (einige Termine 2023):

BeSt³ Wien: 2. bis 5. März

BeST³ Graz: 19. bis 21. Oktober

BeST³ Salzburg: 23. bis 26. Nov.

JugendBildungsmesse (JuBi) Salzburg: 11. März

„Schule & Beruf“-Messe Wieselburg: 28. bis 30. September

„Bachelor and More“-Messe Wien: 11. November

Aufbau eines FH-Studiums

Ein Studium an der Fachhochschule ist mehrstufig aufgebaut. Hier werden Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten. Ein Doktorats-/PhD-Studium ist die dritte Stufe in der akademischen Ausbildungsarchitektur und die höchste akademische Auszeichnung. In Österreich ist ein Doktoratsstudium nur an Universitäten möglich. Meist dauert es 6 Semester. Mit einem FH-Masterabschluss bist du berechtigt, ein Doktoratsstudium im In- oder Ausland zu beginnen.

Infos zum Bachelorstudium

Der „Bachelor“ ist der erste akademische Studienabschluss des mehrstufigen Bachelor-Master-Systems. Voraussetzung für dieses Studium ist die allgemeine Hochschulreife (Matura, Berufsreifeprüfung, Studienberechtigungsprüfung).

Nach grundsätzlich sechs Semestern schließen die Studierenden mit dem akademischen Grad „Bachelor“ ab, entweder Bachelor of Arts (BA) oder Bachelor of Science (BSc).

Bei einigen FH-Studien bekommt man mit dem Abschluss auch eine konkrete Berufsberechtigung.

Infos zum Masterstudium

Der zweite akademische Studienabschluss an einer Fachhochschule ist der „Master“. Ein Masterstudium dauert üblicherweise vier Semester. Ziel dieses Studiums ist es, sich auf einen Themenbereich zu spezialisieren, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen und seine Bachelorkenntnisse zu vertiefen.

Je nach Studienrichtung wird auch hier der akademische Grad Master of Arts (MA) oder Master of Science (MSc) verliehen. Manche technische Studienrichtungen bevorzugen nach wie vor die Bezeichnung „Diplom-Ingenieur“ statt „Master of Science in Engineering (MSc)“. Ein „Master“ berechtigt zu einem Doktoratsstudium an einer Universität.

Infos zum Fernstudium

Bei diesem Studium ist nur eine bestimmte Anzahl an Präsenztagen notwendig. In der Fernstudienphase steht ein Onlinecampus zur Verfügung. Der große Vorteil des Fernstudiums liegt in der flexiblen Zeiteinteilung.

Gebühren

An den meisten Fachhochschulen ist ab Studienbeginn pro Semester ein Studienbeitrag von 363,63 Euro zu bezahlen. Das gilt für österreichische Studierende, EU- bzw. EWR-Bürger:innen und Gleichgestellte. Für Angehörige aus Drittstaaten gelten andere (höhere) Studienbeiträge.

Unterschiede zu Universitäten

Fachhochschulen bieten festgelegte Stundenpläne, FH-Studierende arbeiten meist in kleinen Gruppen an Projekten und sind in Jahrgänge eingeteilt. In vielen FH-Lehrveranstaltungen gilt die Anwesenheitspflicht. Organisatorisch wird Studierenden an einer Fachhochschule sehr viel Arbeit abgenommen.

Infos: fachhochschulen.ac.at/r/fh-studienabschluesse sowie studieren.at

Forschung an den Fachhochschulen

An Fachhochschulen wird die anwendungsorientierte Forschung forciert, an der Universität eher die Grundlagenforschung.

Österreichische FHs haben bereits über 100 Patente angemeldet.

Über 1.000 Personen arbeiten Vollzeit als Forschende an FHs.

Rund 50 Start-ups werden jährlich mit Unterstützung der Fachhochschulen gegründet.

Mehr als 1.600 Unternehmen kooperieren, wenn es um die Forschung geht, mit österreichischen Fachhochschulen.

Bewerben

Je nach FH gibt es Unterschiede. Anzuraten ist, dass man sich online durch die Infos klickt. Wenn Fragen offen bleiben, kannst du bei der FH anrufen oder ein E-Mail schreiben. Wichtig ist, dass du dich rechtzeitig informierst und somit keine Fristen verpasst!

Was man immer braucht: einen übersichtlichen Lebenslauf mit deinem Ausbildungs-/Berufsweg und ein Motivationsschreiben, das klar macht, warum genau du die/der Richtige für das betreffende Studium bist.

Studieren im Ausland

Ob Finnland, England, Australien, Peru oder ein anderer Studienort auf der Welt – ein Auslandssemester bringt internationale Erfahrungen, verbessert die Fremdsprachenkenntnisse und fördert den kulturellen Austausch. Bei manchen Studien ist ein Auslandssemester sogar Pflicht.

Bewerbung/Fristen

- Ende Mai für das kommende Wintersemester

- Ende November für das kommende Sommersemester

Auslandsaufenthalte

Bleibst du innerhalb der EU, ist zum Beispiel das Erasmus+-Programm eine Option für dich. Hier haben Studenten die Möglichkeit, an einem drei- bis zwölfmonatigen Auslandsaufenthalt an einer Hochschule im europäischen Ausland teilzunehmen. Sie werden nicht nur finanziell, sondern auch ideell unterstützt. Voraussetzung dafür ist, dass man mindestens ein Jahr an einer Hochschule in Österreich studiert hat und EU-Bürger ist.

Nähere Infos: ef.at/erasmus/programm

FHs haben Partnerhochschulen im Ausland und informieren dich über Austauschprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten!

Du willst nicht an einer Partnerhochschule studieren: Als „Freemover“ kannst du dir deine Destination selbst aussuchen!

Bevor du dich für einen Standort entscheidest, solltest du herausfinden, welche Lehrveranstaltungen angerechnet werden. Eventuell musst du einzelne nachholen!

Man kann auch sein Berufspraktikum im Ausland absolvieren. Achte bei einem Praktikum unbedingt darauf, ob es dir angerechnet werden kann.

Wenn du zurück bist, hilft die das International Office bei der Anrechnung von Lehrveranstaltungen.

Mehr Infos und den FH-Guide 2023 findest du unter: https://www.fachhochschulen.ac.at