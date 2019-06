Sölden in Tirol, März 2019. In die tief verschneiten Tiroler Alpen lud das Autohaus Aiginger zur Exklusivpräsentation des Volvo XC40. Ziel waren der Gaislachkogel und das dort beheimatete Gourmetrestaurants „Ice Q“ sowie die Ausstellung „007 Elements“, die man auf über 3000 m Seehöhe tief im Inneren des Gaislachkogels in eisiger Höhe findet.

„Die Installation bezieht sich auf die Dreharbeiten zum James Bond Film „Spectre“, wo auch hier in Sölden in eisiger Höhe einige der actionreichen Filmsequenzen sehr aufwendig in Szene gesetzt wurden“, blickt der Amstettner Autohaus-Chef gerne zurück. „Nicht nur für Cineasten ist die Ausstellung sehenswert – man hat sich sichtlich bemüht, dem Besucher einen Einblick in die Dreharbeiten eines Bond Films inklusive Nachbearbeitung zu geben – federführend war Kreativdirektor Neal Callow, der für die neuere Generation der James Bond Filmreihe verantwortlich ist!“

Beeindruckender XC40

Eindrucksvoll verliefen die Testfahrten im VOLVO XC40. Der vielfach ausgezeichnte SUV (Gewinner des Marcus-Awards für beste Sicherheitsausstattung in der Kategorie kompakte SUV & Crossover, beliebtestes Flottenfahrzeug 2019 in Österreich, Fleet Car of the Year 2019...) fühlte sich im eisigen Ambiente pudelwohl.

zVg Aiginger Eindrucksvoll auf 3000 m Seehöhe: Das Iglu-Dorf Kühtai sowie die Ausstellung „007 Elements“.

Franz Aiginger: „Der Volvo XC40 setzt in Sachen Design, Konnektivität und Sicherheit neue Standards in seiner Fahrzeugklasse – unter anderem mit den Motoren der Volvo Drive-E Antriebspalette – darunter der erste Dreizylinder-Benziner in der über 90-jährigen Unternehmensgeschichte!“