Wer kennt sie nicht, die Geschichte des Mostes. Ganz früher, Ende des 19. Jahrhunderts, erfüllte es jeden mit Stolz, dessen Mostkeller prall gefüllt war – die „Goldminen der Region“ trugen zum Wohlstand bei.

Nach dem Zweiten Weltkrieg galt es wiederum als das „Arme Leute“-Getränk, es war der „Wein des armen Mannes“. Ja, viele belächelten das Mostviertler Ur-Getränk und verbanden es mit Armut und Erfolglosigkeit. Es ging sogar so weit, dass sich die Mostviertler ihres Getränkes geschämt haben.

Manche trauten sich, den „Wein für Arme“ gar nicht mehr zu produzieren, bis …

… ja bis findige Köpfe – wahrscheinlich echte Mostviertler Sturschädl – dem Most wieder Qualität gaben. Sie gaben ihm die Eigenschaften echter Mostviertler: ehrlich, bodenständig und mit Handschlagqualität. So entstand ein Saft aus Birnen und Äpfeln, welcher der ganzen Region Kraft gab und gibt. Auf einem Niveau, das seinesgleichen sucht.

In der Gegenwart sind Most, Edelbrände und ihre „Erschaffer“ in eine eigene tolle, ja sogar ausgezeichnete Liga aufgestiegen. Die Mostviertler haben es geschafft, ihre ureigensten Eigenschaften in ihren Produkten zu vereinen und zu festigen. Höchste Qualität und Zuverlässigkeit, gepaart mit Nachhaltigkeit und Freude am Produkt. Dafür stehen und arbeiten wir Mostviertler, Hand drauf.

Jeder Mostviertler sollte stolz auf seine Heimat sein und die Hilfsbereitschaft, die Gastfreundlichkeit und Hemdsärmeligkeit nach außen tragen.

„Kummts, red‘ ma drüber.“ Über das schöne Mostviertel mit seinen sanften Hügeln, Wäldern und schönen Wiesen – dem österreichischen Outback (Autbäck).

Unsere Aufgabe ist es, als Botschafter des Mostviertels allen Wanderern, Bergsteigern und Naturbegeisterten von unserem Autbäck zu erzählen. Authentisch, ehrlich und enthusiastisch sprechen wir von der schönen Landschaft, den netten Leuten und ihrer Kompetenz in all den Bereichen deren sich die Mostviertler angenommen haben.

Und wenn der Ort der richtige ist, eine Hütte, ein Rastplatzerl mit malerischem Ausblick oder vielleicht sogar ein Gipfelkreuz fernab vom geliebten österreichischen Autbäck, dann lass deinen Zuhörer mit einem Schluckerl aus deinem Flachmann schmecken, wovon du sprichst-

Ein Edelbrand sagt mehr als tausend Worte, speziell dann, wenn er aus dem ausgezeichneten Hause Farthofer kommt.

Tja - nur das Beste ist für den Botschafter aus dem Mostviertel, dem österreichischen Autbäck, gerade gut genug. Denkts draun, Berg Heil oder Prost, ganz egal. Hauptsache ehrlich und von Herzen!